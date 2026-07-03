Xàbia da luz (luz solar) a su piscina: las placas fotovoltaicas reducirán en más de la mitad la factura eléctrica, ahora de 8.000 euros al mes

En la piscina climatizada de Xàbia se consume luz por un tubo. Esta instalación, de cuya inauguración se cumple ahora un año, se nutrirá del sol. Las placas fotovoltaicas le darán energía.

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha visitado la piscina municipal con motivo de la finalización de las obras de instalación de la nueva planta fotovoltaica sobre la cubierta de la instalación, una actuación que permitirá reducir de forma muy significativa el coste energético del complejo deportivo y que supone un nuevo avance en el compromiso del ayuntamiento con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La actuación ha consistido en la instalación de una planta generadora fotovoltaica de 100 kW para autoconsumo sin vertido a red, una infraestructura que permitirá abastecer gran parte de las necesidades energéticas de la piscina mediante energía solar. La inversión ha subido a 58.468,65 euros.

Cuando la instalación funcione a pleno rendimiento, durante las horas de mayor radiación solar el coste energético de la piscina será prácticamente de 0 euros, al cubrirse el consumo eléctrico con la energía generada por las propias placas. Gracias a esta actuación, las facturas eléctricas de la instalación, que hasta ahora rondaban los 8.000 euros mensuales, se podrán reducir en más de un 50%, lo que supondrá un importante ahorro para las arcas municipales y permitirá disminuir de forma considerable el coste de funcionamiento de una de las instalaciones deportivas con mayor consumo energético del municipio.

Las placas fotovoltaicas colocadas en la cubierta de la piscina / Levante-EMV

Rosa Cardona ha destacado que "seguimos con una apuesta por una gestión responsable de los recursos públicos. Cada euro que ahorremos en consumo eléctrico será un euro que podremos destinar a seguir mejorando los servicios que reciben los vecinos y vecinas de Xàbia".

Rosa Cardona ha querido reconocer el trabajo realizado por los departamentos municipales implicados en la ejecución de este proyecto, agradeciendo especialmente la labor de la concejalía de Deportes, dirigida por Toni Molina, y de la concejalía de Servicios, encabezada por Juanjo García. "Su implicación, coordinación y seguimiento han sido determinantes para que hoy podamos dar por finalizada una actuación que mejora la piscina municipal

Una piscina más eficiente y completamente operativa

La alcaldesa ha recordado que el pasado verano para su apertura al público el ayuntamiento ya dio solución a otra de las principales carencias que presentaba la obra inicial de la piscina municipal con la ejecución de la conexión de la lámina de agua de las dos piscinas interiores, una actuación imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y que no había sido contemplada en la obra original.

Día histórico en Xàbia: abre la piscina climatizada tras más de 20 años de reivindicarla (imágenes) / A. P. F.

Con la finalización de la instalación fotovoltaica queda ahora completada la última de las actuaciones esenciales pendientes sobre esta infraestructura, culminando así las mejoras impulsadas por el actual equipo de gobierno para dotar a la piscina municipal de unas instalaciones plenamente operativas, más eficientes y preparadas para el futuro.

"Nos comprometimos a corregir las deficiencias que encontramos en una infraestructura tan importante para Xàbia y lo estamos haciendo. El pasado verano solucionamos la conexión de la lámina de agua para poder abrirla y hoy culminamos esta mejora con una instalación fotovoltaica que reducirá de manera muy importante el gasto energético de la piscina y nos permitirá gestionar mejor los recursos públicos", ha señalado Rosa Cardona.

La alcaldesa ha concluido asegurando que el Ayuntamiento continuará impulsando inversiones que permitan reducir el gasto estructural del municipio mediante actuaciones eficientes y sostenibles, apostando por la innovación y la eficiencia energética como herramientas para mejorar los servicios públicos y garantizar una gestión cada vez más responsable de los recursos municipales.