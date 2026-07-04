Corneado de gravedad en la región anal en los "bous a la mar" de Dénia

Un joven de unos 27 ó 28 años ha sufrido esta tarde, en la primera sesión de los "bous a la mar" de Dénia, una grave cornada en la región anal. En seguida lo han atendido en el módulo sanitario de estos festejos taurinos (hay dos médicos). Aparentemente, tenía afectado el esfinter. Lo han trasladado en ambulancia (le acompañaba uno de los facultativos) al hospital de Dénia, donde lo operarán.

Ha sido el único incidente grave de la entrada y primera sesión de los "bous a la mar" de la Festa Major de Dénia. No obstante, los servicios sanitarios han trabajado a destajo. Otros aficionados han sufrido heridas y magulladuras. La tercera vaquilla, la más bulliciosa, es la que ha embestido a varios jóvenes.

Alfons Padilla

En la plaza portátil del puerto no se ha llegado a apreciar que uno de los aficionados sí había recibido una cornada grave. Los voluntarios taurinos lo han sacado rápidamente del recinto y lo han llevado al módulo sanitario.

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Lleno total en la plaza

La primera sesión es de lleno total. Las gradas están repletas y las rateras también están atestadas de público. Este primer día suele ser accidentado. Lo normal es que se den revolcones y embestidas. Esta tarde, sin embargo, también ha habido una cogida grave. El herido, eso sí, está fuera de peligro. La cornada, aunque dolorosísima, no le ha afectado a ningún órgano vital.