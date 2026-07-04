Sospechosa coincidencia en Xàbia: sofocan un conato de incendio en el cabo de Sant Antoni, en el Montgó, mientras seguía activo el fuego de Lluca

Si ya era mucha coincidencia que en la misma pinada de Lluca de Xàbia se declarase ayer el segundo incendio en 8 días, todavía fue más llamativo que anoche, mientras seguía activo ese fuego de Lluca, se originara otro en el cabo de Sant Antoni, en el parque natural del Montgó. La alarma saltó a las 21.55 horas. Era ya noche cerrada. La respuesta fue inmediata. Los bomberos del consorcio de Alicante acudieron a toda prisa al cabo de Sant Antoni. Sofocaron el fuego, que quedó en un conato. Ardieron apenas dos metros cuadrados. Pero fue sospechoso. Además, este viernes fue un día de viento y, a poco que tanto el incendio de Lluca como el que quedó en un conato en el Montgó hubieran cogido fuerza, hubiera resultado muy complicado frenarlos con rapidez.

La tarde fue movida. Sobre las 20.30 horas se desató el fuego de Lluca. La pinada es muy densa. La tarde de Sant Joan ya tocó correr para sofocar con rapidez otro fuego en este mismo lugar. Ayer trabajaron en perfecta coordinación Protección Civil de Xàbia y el Poble Nou de Benitatxell, las policías locales de los dos municipios, los bomberos voluntarios de Balcón al Mar y los bomberos del Consorcio de Alicante. Se tuvo que cortar el Camí Vell de Teulada. Rápidamente frenaron el avance de las llamas. Perimetraron el fuego y lo controlaron con celeridad.

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Sospecha de incendios intencionados

Permanecían en la zona. Refrescaban la vegetación que había ardido y vigilaban que los rescoldos no se reavivaran cuando llegó el aviso de que se había iniciado un fuego en el cabo de Sant Antoni. La respuesta fue inmediata. La sucesión de los fuegos ya da pábulo a la sospecha de que los incendios pudieron ser intencionados.