Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroAviso amarillo por calorPedro Martinez Valencia BasketOla calor Comunitat ValencianaConcierto ChayanneCrimen AlicanteFestival techno Port de Sagunt
instagramlinkedin

Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia

La Cruz Roja ha estabilizado al joven, que es de Madrid; ha llegado a aterrizar en Xàbia el helicóptero medicalizado que, finalmente, no ha evacuado al submarinista

Los sanitarios y socorristas de la Cruz Roja atienden al joven buceador de 24 años

Los sanitarios y socorristas de la Cruz Roja atienden al joven buceador de 24 años / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un buceador de 24 años natural de Madrid que realizaba una inmersión en la costa del Cap Prim de Xàbia ha sufrido el síndrome de descompresión (afección aguda por una rápida reducción de la presión atmosférica). Ha sido llevado rápidamente al Canal de la Fontana, en la playa del Arenal, que es donde atracan los clubes de buceo. Se encontraba muy débil y mareado. Se ha llegado a activar el helicóptero medicalizado de la conselleria de Sanidad, que ha volado hasta Xàbia y ha aterrizado en la helisuperficie de emergencias.

El helicóptero medicalizado ha llegado a aterrizar en el helipuerto de Xàbia

El helicóptero medicalizado ha llegado a aterrizar en la helisuperficie de emergencias de Xàbia / Levante-EMV

Estabilizado y trasladado al hospital de Dénia

El submarinista presentaba síntomas de enfermedad descompresiva. Los socorristas de la Cruz Roja lo han atendido y estabilizado. También lo ha asistido un equipo médico del SAMU. Se ha empezado a recuperar. Lo han trasladado en ambulancia al hospital de Dénia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  3. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  4. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  5. Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
  6. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  7. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
  8. Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento

Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia

Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia

Corneado de gravedad en la región anal en los "bous a la mar" de Dénia

Corneado de gravedad en la región anal en los "bous a la mar" de Dénia

Sospechosa coincidencia en Xàbia: sofocan un conato de incendio en el cabo de Sant Antoni, en el Montgó, mientras seguía activo el fuego de Lluca

Sospechosa coincidencia en Xàbia: sofocan un conato de incendio en el cabo de Sant Antoni, en el Montgó, mientras seguía activo el fuego de Lluca

Declarado un nuevo incendio en Xàbia: el segundo en la misma pinada en ocho días

Declarado un nuevo incendio en Xàbia: el segundo en la misma pinada en ocho días

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Vivienda, empleo y turismo: Levante-EMV pone a debate los retos de la Marina Alta

Vivienda, empleo y turismo: Levante-EMV pone a debate los retos de la Marina Alta

Benissa presenta “Viu l’Estiu 2026”, una completa programación cultural, festiva y turística para todos los públicos

Benissa presenta “Viu l’Estiu 2026”, una completa programación cultural, festiva y turística para todos los públicos

Dénia se echa flores: planta más de 600 dipladenias en los arriates de la Glorieta y de las plazas del Consell y María Hervás

Dénia se echa flores: planta más de 600 dipladenias en los arriates de la Glorieta y de las plazas del Consell y María Hervás
Tracking Pixel Contents