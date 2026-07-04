Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
La Cruz Roja ha estabilizado al joven, que es de Madrid; ha llegado a aterrizar en Xàbia el helicóptero medicalizado que, finalmente, no ha evacuado al submarinista
Un buceador de 24 años natural de Madrid que realizaba una inmersión en la costa del Cap Prim de Xàbia ha sufrido el síndrome de descompresión (afección aguda por una rápida reducción de la presión atmosférica). Ha sido llevado rápidamente al Canal de la Fontana, en la playa del Arenal, que es donde atracan los clubes de buceo. Se encontraba muy débil y mareado. Se ha llegado a activar el helicóptero medicalizado de la conselleria de Sanidad, que ha volado hasta Xàbia y ha aterrizado en la helisuperficie de emergencias.
Estabilizado y trasladado al hospital de Dénia
El submarinista presentaba síntomas de enfermedad descompresiva. Los socorristas de la Cruz Roja lo han atendido y estabilizado. También lo ha asistido un equipo médico del SAMU. Se ha empezado a recuperar. Lo han trasladado en ambulancia al hospital de Dénia.
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