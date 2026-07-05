Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroAviso amarillo por calorPedro Martinez Valencia BasketOla calor Comunitat ValencianaConcierto ChayanneCrimen AlicanteFestival techno Port de Sagunt
instagramlinkedin

Rescatados en el Montgó tras quedarse sin agua y estar exhaustos

Un hombre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de éste también de 19 han tenido que ser evacuados en helicóptero al no poder uno de los jóvenes caminar de lo agotado que estaba

Los excursionistas rescatados se hidratan en el helicóptero

Los excursionistas rescatados se hidratan en el helicóptero / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Las excursiones a pleno sol son para pensárselo dos veces. Un hombre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de este último también de 19 años han tenido que ser rescatados esta tarde, cuando apretaba el calor de lo lindo, en el Montgó. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso a las 15.51 horas. Los tres senderistas llevaban varias horas caminando. Ya no tenían agua. Recorrían una senda de la ladera del Montgó de Jesús Pobre. Uno de los jóvenes ya no podía dar ni un paso más. Estaba exhausto y sediento.

El helicóptero sobrevuela esta tarde la ladera del Montgó

El helicóptero sobrevuela esta tarde la ladera del Montgó / Levante-EMV

Más que sedientos

Ha acudido el grupo de rescate en el helicóptero. Los rescatadores han localizado a los tres excursionistas. Les han dado agua. Se la han bebido con ávidez. Estaban más que sedientos. Los han llevado al helipuerto del parque de bomberos de Dénia. Los tres senderistas están bien. Eso sí, después de lo de hoy, eso se salir a caminar por la montaña a pleno sol se lo pensarán dos veces. La intervención ha terminado a las 17 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  3. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  4. Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
  5. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  6. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
  7. Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento
  8. Rafa Carrió (Compromís) ya es alcalde de Dénia y lucha contra el reloj: tiene un año para dejar 'la mejor ciudad posible para nuestros hijos y nietos

Rescatados en el Montgó tras quedarse sin agua y estar exhaustos

Rescatados en el Montgó tras quedarse sin agua y estar exhaustos

Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos

Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos

Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia

Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia

Corneado de gravedad en la región anal en los "bous a la mar" de Dénia

Corneado de gravedad en la región anal en los "bous a la mar" de Dénia

Sospechosa coincidencia en Xàbia: sofocan un conato de incendio en el cabo de Sant Antoni, en el Montgó, mientras seguía activo el fuego de Lluca

Sospechosa coincidencia en Xàbia: sofocan un conato de incendio en el cabo de Sant Antoni, en el Montgó, mientras seguía activo el fuego de Lluca

Declarado un nuevo incendio en Xàbia: el segundo en la misma pinada en ocho días

Declarado un nuevo incendio en Xàbia: el segundo en la misma pinada en ocho días

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Calp otorgará el premio Jaume Pastor i Fluixà 9 d'Octubre al real club náutico

Vivienda, empleo y turismo: Levante-EMV pone a debate los retos de la Marina Alta

Vivienda, empleo y turismo: Levante-EMV pone a debate los retos de la Marina Alta
Tracking Pixel Contents