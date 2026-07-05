Rescatados en el Montgó tras quedarse sin agua y estar exhaustos
Un hombre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de éste también de 19 han tenido que ser evacuados en helicóptero al no poder uno de los jóvenes caminar de lo agotado que estaba
Las excursiones a pleno sol son para pensárselo dos veces. Un hombre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de este último también de 19 años han tenido que ser rescatados esta tarde, cuando apretaba el calor de lo lindo, en el Montgó. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso a las 15.51 horas. Los tres senderistas llevaban varias horas caminando. Ya no tenían agua. Recorrían una senda de la ladera del Montgó de Jesús Pobre. Uno de los jóvenes ya no podía dar ni un paso más. Estaba exhausto y sediento.
Más que sedientos
Ha acudido el grupo de rescate en el helicóptero. Los rescatadores han localizado a los tres excursionistas. Les han dado agua. Se la han bebido con ávidez. Estaban más que sedientos. Los han llevado al helipuerto del parque de bomberos de Dénia. Los tres senderistas están bien. Eso sí, después de lo de hoy, eso se salir a caminar por la montaña a pleno sol se lo pensarán dos veces. La intervención ha terminado a las 17 horas.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
- Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento
- Rafa Carrió (Compromís) ya es alcalde de Dénia y lucha contra el reloj: tiene un año para dejar 'la mejor ciudad posible para nuestros hijos y nietos