Rescatados en el Montgó tras quedarse sin agua y estar exhaustos

Las excursiones a pleno sol son para pensárselo dos veces. Un hombre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de este último también de 19 años han tenido que ser rescatados esta tarde, cuando apretaba el calor de lo lindo, en el Montgó. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso a las 15.51 horas. Los tres senderistas llevaban varias horas caminando. Ya no tenían agua. Recorrían una senda de la ladera del Montgó de Jesús Pobre. Uno de los jóvenes ya no podía dar ni un paso más. Estaba exhausto y sediento.

El helicóptero sobrevuela esta tarde la ladera del Montgó / Levante-EMV

Más que sedientos

Ha acudido el grupo de rescate en el helicóptero. Los rescatadores han localizado a los tres excursionistas. Les han dado agua. Se la han bebido con ávidez. Estaban más que sedientos. Los han llevado al helipuerto del parque de bomberos de Dénia. Los tres senderistas están bien. Eso sí, después de lo de hoy, eso se salir a caminar por la montaña a pleno sol se lo pensarán dos veces. La intervención ha terminado a las 17 horas.