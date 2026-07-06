Calp nombrará hija predilecta a la pintora Lola Llinares

La Junta de Gobierno, a propuesta de alcaldía, ha acordado nombrar a la pintora calpina Lola Llinares Hija Predilecta de la Villa de Calp.

Lola Llinares Ausina es una destacada pintora reconocida por su sólida trayectoria artística, su compromiso con la promoción cultural y su contribución al desarrollo de las artes plásticas en la Marina Alta.

Artista autodidacta, desde su infancia manifestó una extraordinaria vocación por el dibujo y la pintura, disciplinas a las que ha dedicado gran parte de su vida. Su formación se ha sustentado principalmente en la investigación personal, la práctica constante y el aprendizaje continuo, complementados con cursos intensivos de retrato al natural realizados en Madrid.

Esta permanente búsqueda de perfeccionamiento técnico y expresivo ha dado lugar a una obra de marcada personalidad, caracterizada por el dominio del dibujo, la sensibilidad cromática y una especial atención a la luz, las texturas y el detalle.

A lo largo de más de cuatro décadas de actividad artística, Lola Llinares ha desarrollado una amplia producción pictórica centrada principalmente en el óleo sobre lienzo, cultivando géneros como el bodegón, el paisaje, la pintura floral, el retrato y diversas composiciones figurativas. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas en países como España, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Suiza, Reino Unido, Rusia y Omán, reflejo de la proyección internacional alcanzada por su trabajo.

La crítica especializada ha destacado su capacidad para conjugar rigor técnico, sensibilidad artística y una voz creativa propia, fruto de años de investigación, experimentación y evolución pictórica.

Paralelamente a su labor como pintora, Lola Llinares ha desarrollado una intensa actividad como galerista, docente y gestora cultural. En 2007 fundó en Calp la Galería Portal a l'Art, un espacio dedicado a la difusión del arte contemporáneo y al apoyo de artistas nacionales e internacionales.

Desde este centro cultural ha promovido numerosas exposiciones individuales y colectivas, encuentros literarios, conferencias sobre historia del arte, coloquios y actividades formativas destinadas a acercar la cultura y las artes visuales al público. Asimismo, ha impulsado talleres y cursos de pintura impartidos tanto por ella misma como por artistas invitados de reconocido prestigio.

En 2008 amplió esta labor con la creación de una escuela de arte en la que se imparten diversas disciplinas y técnicas pictóricas, como óleo, acuarela y acrílico, formando a alumnos de distintas nacionalidades y procedencias.

A lo largo de su carrera ha obtenido diversos premios nacionales de pintura, consolidando su prestigio dentro del panorama artístico español. Entre los reconocimientos más significativos destaca la Medalla al Mérito Cultural, concedida en los Premios 9 d'Octubre de Calp por su destacada contribución al desarrollo cultural y artístico del municipio.

Su obra ha recibido igualmente el reconocimiento de críticos de arte, coleccionistas, galeristas y tasadores, quienes han valorado tanto la calidad técnica de sus creaciones como su capacidad para transmitir emoción, sensibilidad y belleza.

Entre los espacios y eventos más relevantes en los que ha expuesto figuran:

• Centro UNESCO de Madrid.

• Museo Gustavo de Maeztu.

• Congreso Internacional Spain Art (Salamanca).

• Feria Internacional Donostiartean.

• Feria Internacional celebrada en el Palacio de Congresos de Málaga.

• Numerosas exposiciones en museos, casas de cultura y galerías de toda España a lo largo de más de dos décadas.

Exposiciones en Venecia, Austria, Dubái o Francia

En los últimos años ha reforzado su presencia internacional participando en destacadas muestras artísticas. Ha expuesto en Venecia, concretamente en la histórica Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, en una exposición organizada por la galería italiana ArteSpazioTempo. También participó en la exposición internacional Arte Golling, celebrada en el Castillo de Golling (Austria), y presentó su obra en el Centro de Convenciones del Hotel Paramount Pictures de Dubái junto a Artventurous Gallery U.S.A. Asimismo, ha sido seleccionada para exponer en The Musica Art Space (Francia).

En 2025 recibió el Premio Internacional de Pintura Poseidón 2025, otorgado en Venecia por la Fondazione Effetto Arte, un reconocimiento que reafirma la relevancia y proyección internacional de su trayectoria artística.

Su actividad como creadora, galerista, docente y promotora cultural constituye una aportación relevante al desarrollo cultural de la localidad y la hace merecedora del nombramiento de Hija Predilecta. El reconocimiento se hará efectivo en la gala del 9 de octubre.