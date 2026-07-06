Dénia toma medidas frente a la ola de calor: suspende el "correfoc", activa la atención a las personas sin hogar y cierra el parque natural del Montgó
Cruz Roja y la ONG Extiende tu mano repartirán botellas de agua a quienes viven en la calle y les ofrecerán servicio de ducha para que puedan refrescarse
No se suspenden los "Bous a la mar" que, desde hace dos años, se realizan solo de tarde, entre las 19 y 21 horas, para evitarles estrés de calor a los animales
Dénia toma medidas para prevenir este martes y miércoles lo más duro de la ola de calor. Ante la declaración del nivel naranja de emergencia por temperaturas que podrán superar los 40 grados y de nivel rojo de riesgo de incendios, esta mañana se ha reunido en el Ayuntamiento de Dénia el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL), presidido por el alcalde, Rafa Carrió, e integrado por concejales del equipo de gobierno, representantes de la Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, y personal técnico, para evaluar la situación y coordinar las medidas que se pondrán en marcha.
En primer lugar, se ha decretado la suspensión del "correfoc" (Diablos de Godella) previsto para mañana martes de 1.00 a 2.00 de la madrugada. Era uno de los actos de la Festa Major. Lo que no se suspende de momento son los "Bous a la mar". Las sesiones tienen lugar de 19 a 21 horas. Ya se suprimieron hace dos años las de mediodía para evitarles a las vaquillas y toros (y al público) el sufrimiento del sol que cae a plomo.
Se ha contactado con la Cruz Roja y la ONG Extiende Tu Mando para la atención a las personas sin hogar, informándolos de la situación de alerta naranja y coordinando acciones que ayudan a enfrentar esta ola de calor. Entre estas acciones, figurán la ampliación de la disponibilidad del servicio de ducha o la entrega de botellas de agua complementarias para que puedan cubrir las necesidades extra de las personas usuarias si hiciera falta, tanto en el servicio de comedor social como desde la Cruz Roja, que habilita el reparto de botellas de agua a las personas que viven en la calle en horario de 10 a 13 horas. Refrescarse con una ducha e hidratarse son ahora mismo, en plena hora de calor, necesidades más que básicas.
Cierre del parque natural del Montgó
Por otro lado, siguiendo las directrices marcadas en la Resolución de la GVA, firmada este mediodía, se decreta el cierre del parque natural del Montgó desde hoy lunes, 6 de julio, hasta el jueves 9, incluido. El cierre se hará efectivo esta tarde con vallas y cinta policial y se colocará un cartel informativo. Además, la Policía Local incorporará la Unidad Dron para vigilar las posibles actividades indebidas. Este domingo, cuando el calor ya apretaba de lo lindo, el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante tuvo que evacuar en el Montgó a tres senderistas, un hombre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de este de la misma edad, ya que se habían quedado sin agua y llevaban horas caminando. Uno de los jóvenes estaba absolutamente sediento y exhausto. No podía dar un paso más.
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