Desmantelan en Dénia un club cannábico que funcionaba como punto de venta de sustancias estupefacientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a seis personas, cinco varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 22 y 50 años de edad, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos utilizaban como tapadera una presunta asociación de fumadores como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación se desarrolló tras recibir informaciones que indicaban la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en una asociación cannábica ubicada en la ciudad alicantin y registrada en el Departamento de Entidades Jurídicas de la Generalitat Valenciana como “asociación cannábica con actividad dedicada al naturismo y medicinas alternativas”, donde se detectó un constante trasiego de jóvenes que acudían quienes, tras un breve espacio de tiempo, abandonaban el lugar de manera apresurada, generando esta actividad cierta alarma social en el vecindario.

El interior del local / Levante-EMV

Se realizaron vigilancias en las inmediaciones del local investigado, donde podría estar teniendo lugar la venta de sustancias estupefacientes bajo este supuesto amparo legal de ser una asociación cannábica.

Venta indiscriminada

Los agentes constataron el constante trasiego de personas que entraba y salían del local tras adquirir la sustancia estupefaciente, quedando acreditado que el citado club operaba como punto de venta al cual podía acceder cualquier persona a comprar la sustancia y llevársela, sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación, muchos de los cuales eran turistas extranjeros que se encontraban en periodo vacacional en la ciudad.

Además, las pesquisas revelaron una reiteración delictiva en la asociación cannábica investigada, ya que esta venía siendo objeto de investigación desde el año 2025 y cuyo "modus operandi" seguía siendo el mismo.

Ante todo lo recabado, se realizaron gestiones para comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como la comprobación de los posibles permisos y licencias correspondientes, con el fin de solicitar a los juzgados de la ciudad un mandamiento de entrada y registro en el lugar.

Fase explotación

En la fase de explotación operativa, tras obtenerse la pertinente autorización judicial, se llevó a cabo la diligencia de entrada y registro, que dio como resultado la intervención de 2.126 gramos de marihuana cogollada, 1.031 gramos de hachís, 601 cigarros de marihuana y 670 euros en efectivo.

Durante la intervención policial, los agentes llevaron a cabo la detención de dos varones, encargados del local en ese instante, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, previo a la práctica de la diligencia judicial, los agentes pudieron observar a un considerable número de personas que accedían y salían del local, tal y como se había visto en vigilancias anteriores.

En cuanto a los dos arrestados durante la operación policial, se trataba de dos trabajadores que se encargaban de abrir y cerrar el local, así como de suministrar las sustancias estupefacientes a los “clientes” de la supuesta asociación.

Detención de los miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación

Tras el operativo policial realizado y, al considerarse que sobre los miembros de la Junta de Gobierno de dicha asociación existía una posible responsabilidad penal, se realizaron gestiones que dieron como resultado la detención de dos personas más, un varón y una mujer, que ostentaban los cargos de presidente y secretaria respectivamente, así como otros dos varones más que también habían sido identificados como trabajadores del local, todos ellos por su participación en un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

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Finalmente, todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas a los juzgados de instrucción de Dénia.