Furor náutico, inspección de la patrullera de la Guardia Civil y tragedia en la bahía de Xàbia

Xàbia ha vivido su primer fin de semana de gran furor náutico. La costa de la Cala Blanca, la cala del Francés y la cala de la Sardinera era el sábado una "bañera" de embarcaciones de recreo. El balizamiento está instalado. También se han colocado las boyas ecológicas de fondeo (las barcas se enganchan y no tiran el ancla ni dañan la pradera de posidonia oceánica). Pero las boyas se quedan siempre cortas. Esta franja costera se ha convertido en el gran patio de recreo de la náutica deportiva. Llegan embarcaciones de clubes náuticos y marinas de Dénia, Gandia, Moraira, Calp, Altea...

Alfons Padilla

Durante la tarde del sábado, "visitó" este tramo litoral, el de más presión náutica de la costa valenciana, la patrullera de la Guardia Civil. La inspección hace efecto. Disuade de arrojar el ancla. Traslada a los navegantes que en el mar hay que cumplir las normas. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil puso el pasado año en un día de inspección 11 denuncias por dañar la posidonia, no presentar el resguardo del seguro o no contar con ningún título de patrón. Recordó que fondear sobre las praderas de fanerógamas marinas (la posidonia y la cymodocea nodosa) constituye una infracción grave sancionable con multas de entre 3.001 y 200.000 euros.

Aviso para navegantes

Que la patrullera asomara por la Sardinera y la Cala Blanca en el primer día de oleada de embarcaciones es un aviso a navegantes (nunca mejor dicho). En el mar hay que cumplir las normas y engancharse a las boyas de fondeo y respetar los balizamientos. Hace un par de fines de semana una embarcación se metió en la zona de baño de la Cala Blanca, negligencia que pone en peligro a los nadadores.

El primer fin de semana de vorágine náutica en Xàbia ha dejado un terrible accidente. Una joven de 35 años vecina de Dénia murió al pasarle por encima la embarcación que había alquilado con unos amigos (la alquilaron en Dénia). Como ya adelantó este diario, las primeras investigaciones apuntan a que la joven iba con otros amigos en el "donut" (una especie de gran rosquilla hinchable) que estaba enganchada a la embarcación. El "donut" volcó y, al girar la barca para recoger a quienes habían caído al mar, arrolló a la chica, que sufrió un gravísimo corte en la femoral. La llevaron rápidamente a la rampa pública de varada del puerto de Xàbia. La Cruz Roja y el equipo médico del SAMU intentaron taponarle la hemorragia y recuperarle las constantes vitales. Pero había perdido mucha sangre y falleció.

El suceso ha causado gran consternación en Xàbia y Dénia. La Guardia Civil está investigando el accidente. De entrada, lo que se cuestiona es que la normativa para alquilar embarcaciones es demasiado laxa y no exige conocimientos acreditados (conocimientos y no nociones) de navegación.

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El accidente tuvo lugar en la bahía de Xàbia, en esa gran ensenada el cabo de Sant Antoni y el Cap Prim (el Cap Prim da abrigo a la Sardinera y la Cala Blanca) que este verano surcarán de nuevo miles de embarcaciones de recreo y motos acuáticas. El turismo náutico va a más. Y en el mar hay que ir con mil ojos. Además, hay otras actividades náuticas que también están en auge, como el paddle surf y el kayak.