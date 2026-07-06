Medidas por la ola de calor: Xàbia cierra sendas y caminos de sus montañas y masas forestales

Xàbia ya lleva este verano algún que otro susto con el fuego. Ahora, en plena ola de calor, extrema las precauciones. El ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de prevención tras la resolución emitida hoy por la Generalitat Valenciana, que declara el nivel 3 de preemergencia del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) en toda la Comunitat Valenciana desde hoy, 6 de julio, hasta el jueves 9 de julio, ambos inclusive.

Como primera medida, la Policía Local de Xàbia ya ha iniciado el cierre de los accesos a caminos y zonas forestales afectadas por las restricciones establecidas por la Conselleria de Emergencias e Interior y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Además, los distintos servicios municipales están preparando y coordinando todas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad durante estos días de riesgo extremo.

Asimismo, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha convocado para las 19:30 horas una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), en la que participarán todos los cuerpos y servicios implicados en la gestión de emergencias con el objetivo de analizar la situación, coordinar el dispositivo y adoptar las medidas de protección necesarias.

Senda cerrada en Xàbia / Levante-EMV

El Ayuntamiento recuerda que la declaración del nivel 3 de preemergencia implica importantes restricciones para minimizar el riesgo de incendios forestales, entre ellas la prohibición de transitar por senderos y zonas forestales, la suspensión de actividades deportivas que discurran por estos espacios, la prohibición de encender cualquier tipo de fuego y la suspensión de trabajos y actividades en terrenos forestales o en sus inmediaciones.

Recomendaciones de autoprotección

Además, el Consistorio hace un llamamiento a la máxima responsabilidad ciudadana y recuerda las principales recomendaciones de autoprotección durante el episodio de altas temperaturas:

Prestar especial atención a menores, personas mayores y colectivos vulnerables.

Mantener las viviendas frescas y bien ventiladas .

. Evitar la exposición directa al sol y la práctica de ejercicio físico al aire libre, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Utilizar protección solar.

Beber abundante agua y consumir alimentos ligeros, ricos en agua y sales minerales.

y consumir alimentos ligeros, ricos en agua y sales minerales. Vestir ropa ligera y de colores claros, protegiendo especialmente la cabeza.

No dejar nunca a personas ni mascotas en el interior de vehículos estacionados .

. Ante cualquier emergencia, llamar inmediatamente al 112.

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Desde el Ayuntamiento de Xàbia se insiste en que la colaboración ciudadana es fundamental para evitar incendios y proteger el entorno natural en unos días en los que las elevadas temperaturas y las condiciones meteorológicas incrementan de forma notable el riesgo.