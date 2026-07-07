Alarma en Dénia por un incendio junto a la playa del Raset: confinados en sus casas los vecinos de varias fincas
La humareda es tan intensa que se mete en el mar y ya trabajan en la extinción los bomberos y un helicóptero
El incendio se ha logrado controlar rápidamente y los bomberos ya trabajan en refrescar la zona
Un incendio que se ha declarado esta tarde en un descampado entre las avenidas dels Furs y el Camí del Llavador, próximo a la playa del Raset y en el inicio de la carretera de les Marines de Dénia, ha obligado a confinar en sus casas a los vecinos de varias fincas. La medida se ha tomado por el denso y negro humo. Ya trabajan en la extinción los bomberos y dos helicópteros.
El fuego está bastante perimetrado y, en principio, no debe salir del solar (allí estuvo una discoteca) en el que se ha originado. Eso sí, la humareda avanza hacia el mar. En la playa del Raset, el ambiente es irrespirable. El humo es tan negro al arder el seto que cierra el descampado. El incendio se ha logrado controlar sobre las 18 horas. Los bomberos siguen refrescando la zona.
Las imagenes tomadas desde les Planes muestran cómo el humo avanza hacia el mar. La Policía Local ha cortado las avenidas Ausiàs March y dels Furs. Sopla viento. Lo hace en dirección este. La respuesta ha sido muy rápida.
Arde maleza y cañaveral
Está ardiendo maleza y cañaveral. Los bomberos del Consorcio de Alicante han desplazado una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada y a una dotación de un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Dénia y Benidorm. También hay dos medios aéreos y dos unidades de bomberos forestales.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia