Fontilles atendió a 196 personas en su sanatorio de la Marina Alta durante 2025

La Fundación Fontilles, entidad valenciana que trabaja por la salud y el bienestar de colectivos vulnerables desde su creación en 1902, atendió en 2025 a 196 personas en las instalaciones de su histórico Sanatorio San Francisco de Borja, de acuerdo con los datos de la memoria de actividades aprobada recientemente por su patronato.

El sanatorio, ubicado en el municipio de la Vall de Laguar, en la comarca de la Marina Alta, se ha convertido en un complejo sociosanitario dedicado a la atención de mayores y personas vulnerables con daño cerebral.

El Centro Ferrís, evolución del anterior Hospital Ferris para pacientes de media y larga estancia, atendió a 55 personas con daño cerebral —22 mujeres y 33 hombres— en virtud del convenio firmado con la Generalitat Valenciana, que permitió el concierto de sus 51 plazas con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. El centro, que alcanzó el 100% de ocupación, brinda a sus residentes una atención personalizada y multidisciplinar que, en aplicación del modelo de planificación centrada en la persona, prioriza sus necesidades y preferencias para fomentar su autonomía y mejorar su calidad de vida. Durante 2025, siguió desarrollando el proyecto “Doce meses, doce excursiones”, que con el apoyo de la Fundación La Caixa permitió visitar diversos destinos propuestos por las personas usuarias, así como sesiones de terapia asistida con aves rapaces, organizadas por la asociación Magic Eagle gracias a la colaboración de laboratorios Cinfa. Además, Fontilles continuó renovando y mejorando sus instalaciones y servicios.

Por otra parte, el Centro Geriátrico Borja acogió a 112 personas mayores con algún grado de dependencia —65 mujeres y 47 hombres—, 35 de ellas de nuevo ingreso, gracias a sus 84 plazas (82 públicas y 2 privadas). La residencia garantiza un cuidado sin sujeciones físicas y aplica el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) mediante unidades de convivencia para residentes; cada unidad es un espacio en el que convive un grupo reducido de personas y trabaja un número estable de personal, buscando crear un ambiente similar al de un hogar. Asimismo, desarrolló los programas Música para Despertar, que mediante canciones o melodías autobiográficas pretende mejorar el bienestar de las personas con Alzheimer, evocando sus recuerdos y emociones, y NeuronUP, una plataforma de neurorehabilitación que ofrece ejercicios personalizados para la estimulación cognitiva. El centro de día atendió a 15 personas —11 mujeres y 4 hombres— procedentes de las cercanas poblaciones de Pego, Vergel, Ondara, Sagra, Xalò, Alcalalí y Benigembla.

A su vez, el Centro de Referencia en Lepra acogió a 8 residentes, 6 mujeres y 2 hombres que en algún momento de su vida padecieron la enfermedad o tuvieron relación con ella. Además, suministró tratamiento ambulatorio a 6 pacientes —4 mujeres y 2 hombres—.

Por último, 480 estudiantes procedentes de un colegio de primaria y de 14 institutos de educación secundaria de la comarca, así como otras 740 personas, visitaron el sanatorio durante el año para conocer la historia de Fontilles y su labor actual en salud y cooperación.

Sobre el sanatorio

Con su apertura en 1909, el sanatorio dio respuesta a un grave problema sanitario y social: la situación de abandono que vivían cientos de personas afectadas por la lepra. El complejo se convirtió pronto en centro de referencia y durante su historia acogió a casi 3.000 personas procedentes de toda España. Desde el descubrimiento en 1982 de un tratamiento efectivo contra la enfermedad, Fontilles reorientó progresivamente la actividad del complejo para continuar dando respuesta a los problemas sociosanitarios de su entorno mientras seguía atendiendo a personas afectadas por lepra y otras enfermedades olvidadas mediante proyectos de cooperación internacional.

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Sobre Fontilles

Fontilles trabaja por la salud y el bienestar de personas vulnerables desde su fundación en 1902. En la actualidad, la institución desarrolla su actividad desde un enfoque local y global. En lo local, mediante la atención sanitaria a personas mayores dependientes y a personas con daño cerebral a través del Centro Geriátrico Borja y del Centro Ferrís. En lo global, a través de proyectos de cooperación internacional orientados a la prevención y el diagnóstico temprano de la lepra y otras enfermedades olvidadas ligadas a la pobreza, así como a la atención sanitaria a las afectadas y a la mejora de sus condiciones de vida. La entidad, que recibió en 2007 la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, tiene en marcha 24 proyectos que beneficiarán en 2026 a alrededor de 2.465.000 personas en India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia.