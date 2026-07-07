Extinguido el incendio de Dénia tras saltar a las dunas y obligar a desalojar la playa del Raset

El incendio en un descampado junto a la playa del Raset de Dénia se ha dado por extinguido sobre las 20 horas. El fuego ha tenido un momento crítico. Ha llegado a saltar la carretera de les Marines y ha calcinado un tramo de la duna del Raset. También ha obligado a desalojar la playa. Los socorristas han izado la bandera roja. El fuerte viento ha empujado el humo, al principio denso y muy negro, a la playa.

Duna calcinada y, al fondo, el restaurante Fernando / A. P. F.

Mientras, los vecinos confinados (dos fincas) ya han podido salir a la calle. Ha pasado el susto. No obstante, sofocar el fuego ha sido complicado por las rachas de viento. La carretera de les Marines y las calles que están cortadas se reabrirán cuando los bomberos recojan las mangueras y se retire todo el dispositivo. No obstante, un retén permanecerá en la zona.

Además de los bomberos de los parques de Dénia y de Benidorm, en las labores de extinción y de seguridad han participado la Policía Local y Protección Civil.

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Otra imagen de la vegetación calcinada de la duna del Raset / A. P. F.

Solar de la antigua discoteca Menphis

El fuego ha calcinado maleza y cañaveral del solar donde estaba la antigua discoteca Menphis. Al principio, las llamas han devorado el seto que rodea el descampado. Salía abundante humo negro. El momento más crítico ha sido cuando las llamas han saltado la carretera y han prendido en la vegetación de una duna en la que, por suerte, no anida el chorlitejo patinegro (sí lo hace en otros puntos del cordón dunar).