Julio abrasador y empiezan a montar ahora los chiringuitos en Xàbia

La burocracia va a paso de tortuga. A los ayuntamientos les cuesta una barbaridad sacar adelante incluso contratos de temporada. Llega el pleno verano y Dénia tiene que correr para adjudicar el balizamiento de su extensísima costa (todavía no hay boyas) y los bañistas de Xàbia buscan y no encuentran los chiringuitos. Y ahora, en pleno julio y con la canícula avanzada (alerta naranja por la achicharrante ola de calor), los turistas quieren sombra, refresco y cerveza. El humilde cañizo de los quioscos de playa es un lujo asiático.

La adjudicación de los servicios de playa en Xàbia está al caer. Ya se han abierto las ofertas. Y un primer candidato, dado que lo tiene en el bolsillo (es el único aspirante), ya ha empezado a montar el chiringuito. Xàbia adjudica solo dos quioscos de playa. Están en el Primer Muntanyar. Una empresa ha ofrecido 55.777 euros anuales por uno de ellos y otra 17.700 euros por el otro. Lo tienen hecho. Los chiringuitos terminarán julio, harán el agosto y seguirán funcionando en septiembre y hasta el 9 de octubre. El próximo año podrán abrir el 1 de mayo.

Mientras, otra concesión que parece cantada es la de alquiler de kayaks y tablas de paddle surf en el Primer Muntanyar (entre la desembocadura del Gorgos y el Montgó di Bongo). Solo se ha presentado la misma empresa (Siesta Advisor) que ya le sacó provecho a esta concesión en estos últimos veranos. Ha ofrecido 106.177 euros. Las excursiones a remo son un buen negocio.

Oferta de 317.770 euros por prestar el alquiler de hamacas y sombrillas en el Arenal

En el alquiler de sombrillas y hamacas (sí, a estas alturas de verano, todavía está en el aire), sí hay competencia. Las ofertas en la playa del Arenal suben un pico. Un aspirante (Poseidon Water Sports) ha puesto sobre la mesa 317.770 euros. La oferta más baja se queda en 151.000 euros.

Mientras, la oferta más elevada para la concesión del alquiler de hamacas y sombrillas en la playa de la Grava sube a 21.450 euros, la de la Granadella se va a 55.000 euros y la del Portitxol (la Barraca) alcanza los 17.425 euros.

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También se licita ahora el alquiler de kayaks y patinetes flotantes en la playa del Arenal. El aspirante que más se estira llega a los 51.000 euros.