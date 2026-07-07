El Monstre Petorro entra en la puerta azul de Xàbia: no es postureo, es reivindicar la narrativa auténtica del paisaje

El Monstre Petorro, el personaje más descarado y divertido de la literatura infantil actual (es todo un fenómeno), pasa de postureos. No se toma la foto en la puerta azul del Portitxol de Xàbia y hace esa cosa tan tontorrona de decir: "Jávea, la Mykonos de la Costa Blanca". El Monstre Petorro cruza el umbral y entra en la casa. Entra en la imaginación. Entra en la narrativa auténtica del paisaje. La risa sincera y desternillante abre todas las puertas.

El artista Paco Cholbi ha lanzado el videoclip oficial de ‘¿Qué le ha pasado al monstruo Petorro?’, la segunda parte del libro que ya ha conquistado miles de hogares. Cabe destacar que esta nueva y divertida aventura ha sido publicada en castellano bajo el sello de la editorial Algar, estando también disponible en su edición en valenciano con Edicions Bromera como ‘Què li ha passat al monstre Petorro?’. En esta historia, el monstruo pierde su don de hacer reír con sus ruidosos pedos por culpa del estrés, iniciando un divertido viaje para recuperar la autoestima.

El espectáculo del "Monstre Petorro" tiene tirón / Levante-EMV

Un escenario espectacular con alma marinera

El videoclip se ha rodado íntegramente en parajes icónicos de Xàbia, como la cala de la Barraca (o del Portitxol) y el cabo de Sant Antoni, mezclando ficción y realidad con un doble propósito: reivindicar la recuperación de los espacios naturales para el juego infantil y rendir un homenaje emotivo a las raíces del autor. La cala del Portitxol es el lugar donde el "uelo Quico", el abuelo de Paco, que era pescador, bajaba cada día desde su casita para subir a la barca y faenar en el mar.

Créditos del videoclip y de la canción

Esta producción cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel en el apartado técnico y audiovisual:

Música y letra: Paco Cholbi.

Paco Cholbi. Producción del videoclip: Crema Films, bajo la dirección de Pau Berga y Luana Bovet.

Crema Films, bajo la dirección de Pau Berga y Luana Bovet. Arte y Vestuario: Aurora Canós.

Aurora Canós. Producción de rodaje: Mar Chorro.

Mar Chorro. Producción de la canción (grabación y mezcla): Raül Nacher.

Raül Nacher. Producción de la maqueta: Santi Cruanyes y Paco Cholbi.

Santi Cruanyes y Paco Cholbi. Coreografías: Gerard y Andreu Cholbi, Mar Chorro y Paco Cholbi.

Gerard y Andreu Cholbi, Mar Chorro y Paco Cholbi. Agradecimiento especial: A todos los niños, niñas, actores, actrices y familias que han participado en el videoclip.

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Gira de conciertos de julio

Coincidiendo con el estreno, se ha presentado el cartel oficial de la gira de directos, que llevará el gran espectáculo musical familiar de Paco Cholbi a localidades como Rafelcofer (2 de julio), La Pobla Llarga (3 de julio), Polop (13 de julio), València en el Centre Cultural La Beneficència (26 de julio) y Oliva (28 de julio).