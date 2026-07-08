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De las barreras New Jersey a la talanquera: Xàbia evita el colapso de coches en la turística carretera del Portitxol

La titularidad del vial es de la Diputación de Alicante y, por fin, se ha adoptado una solución definitiva e integrada para impedir que los vehículos invadan las cunetas y agraven el riesgo de atropellos y accidentes

La talanquera de madera es menos cantarina que la barrera New Jersey

La talanquera de madera es menos cantarina que la barrera New Jersey / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Sí, los New Jersey le daban a esta curva pinta de circuito de Fórmula 1. Y no es una curva para acelerar, sino para frenar e ir con mucho tiento. Muchos bañistas van a pie. Buscan las calas de Xàbia. Los New Jersey evitaban que los coches invadieran la cuneta de esta turística carretera del Portitxol. Había colapso. Los bañistas, mientras, tenían que caminar por la calzada. Se exponían al atropello. Al principio del pasado verano, quienes quieren aparcar a toda cosa desmontaron la barrera de New Jersey. El ayuntamiento la volvió a armar (la barrera).

La barrera de New Jersey

La barrera de New Jersey / A. P. F.

La titularidad de esta carretera es de la Diputación de Alicante. El vial lleva a la cala de la Barraca, a la de la Granadella, a la gran urbanización de Balcón al Mar y al Cap de la Nau. Más turístico, imposible. Xàbia pedía desde hace tiempo una solución definitiva para evitar el colapso. Los New Jersey eran para salir del paso. Esa solución ha llegado. Se ha colocado estos días una talanquera de madera. Es un elemento más integrado que la barrera de plástico rojiblanca.

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Valla para pararle los pies a los coches

La talanquera hace fortuna en Xàbia. También la hay en el Primer Muntanyar. Se colocó para que los coches no se metieran en primera línea de playa. Ahora llega a esta curva de la carretera del Portitxol. Es una valla más discreta que los aparatosos New Jersey. Este tramo de vial ya no parece una pista de Fórmula 1.

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