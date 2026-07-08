Un pavoroso incendio devora un desguace en El Verger
El fuego está acotado dentro del recinto y no se teme que pueda propagarse
Los bomberos de los parques de Dénia y Oliva luchan contra las llamas
La negra columna de humo se divisa desde Gandia
Una negrísima y densa columna de humo. El incendio que se ha declarado sobre las 13.50 horas en un desguace de El Verger se ve desde lejos. Desde Gandia se divisa la negra humareda. El incendio está devorando varios coches. Es muy aparatoso. El ayuntamiento, no obstante, ha indicado que las llamas están "acotadas" y que se ha establecido un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los servicios de extición y de emergencias. En principio, no se teme que el fuego se propague fuera del recinto. Eso sí, en este desguace hay muchos coches y material combustible.
El ayuntamiento también ha pedido a los vecinos y vecinas que extremen las precauciones y eviten acercarse a la zona. No es día para curiosear. El humo es tóxico. Se ve desde lejos.
Los bomberos ya trabajan en perimetrarlo y extinguirlo. Han acudido dotaciones del parque de Dénia y de Oliva. De Dénia, están luchando contr las llamas un sargento, un cabo y seis bomberos. Se han desplazado con una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada. Mientras, los bomberos de Oliva han acudido con una bomba urbana pesada.
Es un incendio complicado. Lo primero, perimetrarlo y evitar que prenda de coche en coche.
Segundo incendio en la Marina en plena ola de calor
Los bomberos ya tuvieron ayer que emplearse a fondo para controlar y apagar el incendio en un solar próximo a la playa del Raset de Dénia. La Marina Alta no gana para sustos con el fuego en estos días de ola de calor extrema.
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