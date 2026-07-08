"La pesca profesional del atún rojo es la más controlada del mundo". Lo dice Amadeu Ros, vicepresidente de la Cofradía Pescadores de Xàbia y defensor de la pesca sostenible (luchó junto a Greenpeace contra las redes de deriva). El puerto de Xàbia vive en mayo y junio días de gran actividad. Embarcaciones de Francia, Italia y Malta descargan las piezas de atún rojo. "Todos los pesqueros cumplen las leyes y las cuotas comunitarias. Están obligadas a llevar a bordo observadores científicos", explica Amadeu Ros.

El Pòsit de Xàbia ha lamentado que se acuse a los pescadores profesionales de realizar descartes ilegales de atún. De entrada, también hay pescadores deportivos que atrapan atunes. Pero siempre se arremete contra el histórico sector de la pesca. Hace unos días las asociaciones ecologistas (Greenpeace y The Isbjörn Collective) hallaron en la bahía de Xàbia la cabeza y la raspa de un atún. Había sido despiezado de mala manera. Lo que sobró se tiró al mar.

Los pescadores profesionales han querido dejar claro que ellos no realizan esas prácticas ilegales. Subrayan que apoyan absolutamente que se controle de forma rigurosa la pesca del atún.

"Todos los barcos atuneros que desembarcan sus piezas en Xàbia están controlados por un técnico del ministerio y un trabajador del propio Pòsit. Cada pieza se descarga ya pesada y etiquetada. Los datos se envían al ministerio. Es una pesca profesional supercontrolada", apunta Amadeu Ros, que insiste en que las embarcaciones que llegan a Xàbia cuenta con licencia y con cuota.

También indice el vicepresidente del Pòsit en que los atunes se descargan "enteros o eviscerados". Todos están etiquetados. No se descargan trozos del atún. Los pescadores profesionales tienen clarísimo que es ilegal despiezar el atún a bordo y tirar al mar lo que sobra. Están comprometidos con cumplir la legislación y los cupos y les parece perfecto que esta pesca esté sometida a estrictos controles.

Buenas prácticas pesqueras

"Nos duele que se insinuen acusaciones contra la pesca profesional. Estamos auditados cada día. Cumplimos. Los caladeros se han recuperado y hoy están saludables. Es nuestro medio de vida y queremos preservarlo", señala Amadeu Ros, que advierte de que el plan plurianual de pesca de la Unión Europea ha contribuido a la recuperación de los caladeros. "Un ejemplo de buenas prácticas es que los atuneros llevan sónares muy afinados. Detectan el tamaño de los atunes. Y dejan pasar los bancos de atunes más pequeños". Esa pesca selectiva ayuda a que la especie, recuperadísima en los últimos años, abunde en el Mediterráneo.

El puerto de Xàbia bulle con la descarga del atún. Durante la campaña, acentúa su carácter cosmopolita (se habla italiano, francés y catalán -barcos de l'Ametlla de Mar-). Esa actividad le viene muy bien a la cofradía y a un puerto que, históricamente, ha sido pesquero y que no quiere que se desdibuje de ninguna de las formas esa esencia (la presión de la náutica deportiva es cada vez más fuerte).

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Lo que sí parece una incongruencia es que un puerto con tanta actividad atunera no cuente con barcas de Xàbia que puedan dedicarse a esa pesca. El Chorroll pidió la licencia en los años 90, pero el ministerio no se la concedió.