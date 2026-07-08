Sospechosa reiteración: la misma pinada de Xàbia sufre el tercer incendio en lo que va de verano

El primer susto ocurrió la tarde de Sant Joan, el segundo el pasado viernes y el tercero esta tarde. Y Protección Civil de Xàbia y los bomberos han reaccionado otra vez como un resorte. Han apagado a toda prisa las llamas que estaban junto al Camí Vell de Teulada, en las partidas de Xàbia de Lluca y Tarraula. La reiteración es más que sospechosa. En lo que va de verano ya se han originado tres incendios en la misma pinada. La rápida respuesta de la Policía Local de Xàbia y Benitatxell (la zona está en Xàbia, pero en el linde con el pueblo vecino), de Protección Civil y de los bomberos ha evitado que las llamas se propagasen.

Ha ardido un pequeño rodal y se ha logrado apagar el fuego rápidamente / Levante-EMV

Sospecha de incendios intencionados

Son tres sustos. Xàbia no baja la guardia con el fuego. Está alerta y ya se sabe que esta densa pinada es uno de los puntos calientes del verano. La reiteración da pábulo a que los incendios puedan ser intencionados.