Sospechosa reiteración: la misma pinada de Xàbia sufre el tercer incendio en lo que va de verano
La respuesta de Protección Civil y de los bomberos ha sido inmediata y han logrado sofocar el fuego y lograr que quedara en un conato
El primer susto ocurrió la tarde de Sant Joan, el segundo el pasado viernes y el tercero esta tarde. Y Protección Civil de Xàbia y los bomberos han reaccionado otra vez como un resorte. Han apagado a toda prisa las llamas que estaban junto al Camí Vell de Teulada, en las partidas de Xàbia de Lluca y Tarraula. La reiteración es más que sospechosa. En lo que va de verano ya se han originado tres incendios en la misma pinada. La rápida respuesta de la Policía Local de Xàbia y Benitatxell (la zona está en Xàbia, pero en el linde con el pueblo vecino), de Protección Civil y de los bomberos ha evitado que las llamas se propagasen.
Sospecha de incendios intencionados
Son tres sustos. Xàbia no baja la guardia con el fuego. Está alerta y ya se sabe que esta densa pinada es uno de los puntos calientes del verano. La reiteración da pábulo a que los incendios puedan ser intencionados.
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