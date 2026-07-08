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Sospechosa reiteración: la misma pinada de Xàbia sufre el tercer incendio en lo que va de verano

La respuesta de Protección Civil y de los bomberos ha sido inmediata y han logrado sofocar el fuego y lograr que quedara en un conato

El foco sofocado con rapidez esta tarde estaba muy cerca de los dos anteriores

El foco sofocado con rapidez esta tarde estaba muy cerca de los dos anteriores / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El primer susto ocurrió la tarde de Sant Joan, el segundo el pasado viernes y el tercero esta tarde. Y Protección Civil de Xàbia y los bomberos han reaccionado otra vez como un resorte. Han apagado a toda prisa las llamas que estaban junto al Camí Vell de Teulada, en las partidas de Xàbia de Lluca y Tarraula. La reiteración es más que sospechosa. En lo que va de verano ya se han originado tres incendios en la misma pinada. La rápida respuesta de la Policía Local de Xàbia y Benitatxell (la zona está en Xàbia, pero en el linde con el pueblo vecino), de Protección Civil y de los bomberos ha evitado que las llamas se propagasen.

Ha ardido un pequeño rodal y se ha logrado apagar el fuego rápidamente

Ha ardido un pequeño rodal y se ha logrado apagar el fuego rápidamente / Levante-EMV

Sospecha de incendios intencionados

Son tres sustos. Xàbia no baja la guardia con el fuego. Está alerta y ya se sabe que esta densa pinada es uno de los puntos calientes del verano. La reiteración da pábulo a que los incendios puedan ser intencionados.

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