El Verger pide a sus vecinos que se confinen en casa por el humo tóxico del incendio en el desguace

El pavoroso incendio en el desguace de El Verger está confinado. No irá a más. Pero tampoco se puede apagar. Los coches apilados y las embarcaciones de fibra de vidrio que están ardiendo deben consumirse poco a poco. Lanzar agua todavía aviva más las llamas. El fuego se ha originado en un camión que retira y compacta coches y los convierte en chatarra. Por suerte, afecta a un extremo de este gran desguace. Se ha podido rápidamente acotar el fuego.

Pero lo que preocupa es el denso humo negro. El alcalde de El Verger, Basili Salort, ha indicado a primera hora de la tarde que se está a la espera de medir los niveles de toxicidad. Con todo, a recomendación del 112, ya se ha tomado una medida importante. Se ha pedido a todos los vecinos que se confinen en sus casas y no salgan a la calle. "Además, con el fuerte calor que hace es lo mejor que pueden hacer hoy. Quedarse en casa y cerrar puertas y ventanas es lo más prudente", ha explicado.

El Ayuntamiento de Dénia también ha pedido a sus vecinos del litoral de les Marines que están próximos al término municipal de El Verger que cierren puertas y ventanas y se confinen si detectan que ha llegado el tóxico humo.

Han ardido coches y embarcaciones de fibra de vídrio / Levante-EMV

También ha avanzado que este mensaje está dirigido especialmente a los residentes de las urbanizaciones del extrarradio de El Verger, ya que es hacia donde sopla el viento. La Policía Local recorrerá con megafonía esas calles y avisará a los vecinos de que deben quedarse en sus viviendas.

Alfons Padilla

Mientras, se han desalojado, al declararse el fuego, cuatro casas rurales próximas al desguace. La Policía Local ha acudido rápidamente a estas casas. En una de ellas vive un matrimonio y el hombre tiene problemas de movilidad y está postrado en la cama. Lo han evacuado.

Imagen del fuego tomada desde dentro del desguace / Levante-EMV

Los bomberos luchan sin descanso contra el fuego. Saben que lo importante es que no se propague. Hay masas forestales (la del antiguo Safari Park es densísima) próximas. Además, han evitado que las llamas se extendiesen a las otras pilas de coches del desguace (hay cientos). El incendio está confinado. Pero son conscientes de que ese rodal que ha quedado acotado puede seguir ardiendo varios días.

Las imágenes del incendio en el desguace de El Verger / A. P. F.

Investigación del Seprona

El humo negro lo ha provocado sobre todo la fibra de vidrio de varias embarcaciones que estaban en el desguace. El Seprona de la Guardia Civil ya ha acudido esta tarde a este recinto (Reciclajes de la Marina Alta) y ha iniciado una investigación.

Los bomberos, incluso los medios aéreos, han refrescado el perímetro del fuego para evitar que se propague.

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La columna de humo, al principio muy negra y ahora ya más blanquecina, ha provocado una especie de hongo que se divisa desde gran distancia. El humo se veía desde Gandia. También desde el mar, en la costa de Dénia, se observa el denso humo.