El Verger pide a sus vecinos que se confinen en casa por el humo tóxico del incendio en el desguace
El mensaje va especialmente dirigido a los residentes de las urbanizaciones, cuyas calles recorrerá la Policía Local con megafonía para reclamar que permanezcan dentro de sus viviendas
Dénia también pide a los vecinos de les Marines próximos a El Verger que cierren puertas y ventanas si detectan que llega el humo
El fuego se ha originado en un camión que retira y compacta y convierte en chatarra los coches
Se han desalojado cuatro casas rurales; en una vive un hombre que está postrado en la cama
El pavoroso incendio en el desguace de El Verger está confinado. No irá a más. Pero tampoco se puede apagar. Los coches apilados y las embarcaciones de fibra de vidrio que están ardiendo deben consumirse poco a poco. Lanzar agua todavía aviva más las llamas. El fuego se ha originado en un camión que retira y compacta coches y los convierte en chatarra. Por suerte, afecta a un extremo de este gran desguace. Se ha podido rápidamente acotar el fuego.
Pero lo que preocupa es el denso humo negro. El alcalde de El Verger, Basili Salort, ha indicado a primera hora de la tarde que se está a la espera de medir los niveles de toxicidad. Con todo, a recomendación del 112, ya se ha tomado una medida importante. Se ha pedido a todos los vecinos que se confinen en sus casas y no salgan a la calle. "Además, con el fuerte calor que hace es lo mejor que pueden hacer hoy. Quedarse en casa y cerrar puertas y ventanas es lo más prudente", ha explicado.
El Ayuntamiento de Dénia también ha pedido a sus vecinos del litoral de les Marines que están próximos al término municipal de El Verger que cierren puertas y ventanas y se confinen si detectan que ha llegado el tóxico humo.
También ha avanzado que este mensaje está dirigido especialmente a los residentes de las urbanizaciones del extrarradio de El Verger, ya que es hacia donde sopla el viento. La Policía Local recorrerá con megafonía esas calles y avisará a los vecinos de que deben quedarse en sus viviendas.
Mientras, se han desalojado, al declararse el fuego, cuatro casas rurales próximas al desguace. La Policía Local ha acudido rápidamente a estas casas. En una de ellas vive un matrimonio y el hombre tiene problemas de movilidad y está postrado en la cama. Lo han evacuado.
Los bomberos luchan sin descanso contra el fuego. Saben que lo importante es que no se propague. Hay masas forestales (la del antiguo Safari Park es densísima) próximas. Además, han evitado que las llamas se extendiesen a las otras pilas de coches del desguace (hay cientos). El incendio está confinado. Pero son conscientes de que ese rodal que ha quedado acotado puede seguir ardiendo varios días.
Investigación del Seprona
El humo negro lo ha provocado sobre todo la fibra de vidrio de varias embarcaciones que estaban en el desguace. El Seprona de la Guardia Civil ya ha acudido esta tarde a este recinto (Reciclajes de la Marina Alta) y ha iniciado una investigación.
Los bomberos, incluso los medios aéreos, han refrescado el perímetro del fuego para evitar que se propague.
La columna de humo, al principio muy negra y ahora ya más blanquecina, ha provocado una especie de hongo que se divisa desde gran distancia. El humo se veía desde Gandia. También desde el mar, en la costa de Dénia, se observa el denso humo.
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido