El autobús va sobre ruedas en Dénia: lo han utilizado 38.487 pasajeros desde su puesta en marcha el 15 de junio

El autobús va sobre ruedas en Dénia. Ha arrancado con muy buen pie. Las cinco líneas del servicio municipal de autobús urbano BusDénia han registrado durante sus tres primeras semanas de funcionamiento un total de 38.487 pasajeros.

En los primeros quince días, del 15 al 30 de junio, en que los viajes eran gratuitos, hicieron uso del transporte colectivo urbano 28.775 pasajeros, detectándose un incremento progresivo que tuvo su pico el 29 de junio, con 2.304 usuarios.

Esta tendencia al alza se ha confirmado en los registros de los primeros días de julio, una vez entrado en vigor el sistema tarifario. Del 1 al 5 de este mes han utilizado el servicio 9.712 personas, con un pico de 2.586 usuarios (el 4 de julio) superior al del periodo gratuito. “Podemos hablar, viendo que se mantiene y se supera el número de usuarios diario más allá del periodo gratuito, de que el servicio se está afianzando como un medio de transporte alternativo al uso del vehículo particular”, afirma el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto.

La línea más utilizada es la línea 3 de Les Marines, que registra más de la mitad del total de pasajeros de junio; seguida de la línea 2 de Costa Calma y la línea 4 de Les Rotes.

La línea 5 Circular, pese a que tiene menor frecuencia, tiene buenos datos de usuarios, “por lo que despunta como servicio a tener en cuenta en próximas revisiones y consolidación”, señala el concejal.

Respecto a la puntualidad de servicio, se ha producido un retraso del 12% en el global de las líneas, “situación que se irá ajustando en los próximos 2 o 3 meses. Las líneas con mayores retrasos han sido la de Les Marines, seguida de Costa Calma.

En cuanto al horario especial nocturno habilitado viernes y sábados en la línea de Les Marines, el primer fin de semana que funcionó (19 y 20 de junio) fue utilizado por 130 pasajeros y el segundo (26 y 27 de junio), por 176 pasajeros.

Los bonos Senior +65 y Joven -18 también han tenido una buena acogida entre la población y esta semana se superarán los 1.000 adquiridos.

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