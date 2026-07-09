Noche asfixiante en Benissa con 37º y el refugio de "els sopars vora mar" en el Benissero de Xàbia

Calor sofocante aquí y allá. Pero queda algún refugio (refugio natural, no el del aire acondicionado). En Benissa se ha vivido una noche de total bochorno. Una noche asfixiante. Pasadas las 12 horas, la medianoche, cuando se presume que el calor da un poco de tregua, la temperatura (datos de Avamet) seguía siendo de 37 grados. "¡Qué noche! Si las pasadas ya hacía calor, esta... Pasadas las 12 horas de la noche todavía tenemos 37º en Benissa, 35º en Calp y Parcent o 33º en Alcoi y Ontinyet. Una barbaridad", advertía Avamet en sus redes sociales.

Una gran mesa de amigos, en la playa del Benissero de Xàbia / A. P. F.

Benissa, un horno nocturno. Pero la playa del Benissero (curioso topónimo) de Xàbia, un refugio. Es tradición que en verano los vecinos se lleven las sillas y mesas portátiles y cenen "vora mar". Es una costumbre absolutamente refrescante. Junto al mar, en esta costa del Primer Muntanyar, también hacía anoche calor, pero se podía soportar. Los refugios climáticos tan cacareados ahora son estos lugares de toda la vida en los que sopla un brizna de brisa y se cena sin pretensiones: sabrosa comida veraniega traída de casa, lo que se ha llamado todo la vida un refrigerio. La amistad y la charla, tras un día de insoportable sofoco, también reconfortan. Estas cenas reconcilian con el verano.

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La playa del Benissero, ayer a las 21 horas / A. P. F.

Curiosidad pillada al vuelo: gaviotas cabecinegras

Y una curiosidad pillada al vuelo. Tan abrasador fue el día que incluso aves migratorias que estos sofocos estivales los suelen pasar en los humedales (la Marjal de Pego-Oliva, por ejemplo) se dejaron ver ayer también en la playa del Benissero. Las gaviotas cabecinegras, una especie cuyo núcleo principal está en el Mar Negro, buscó el fresquito. Estas aves son mucho más tranquilas que las estridentes y gritonas gaviotas patiamarillas.