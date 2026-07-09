Sigue la cadena de incendios en la Marina Alta: declarado el cuarto en tres días y ahora es en Dénia y ha llegado a los muros de varias urbanizaciones

No hay tregua. La cadena de incendios continúa. Etsa tarde, sobre las 17 horas y mientras sigue activo el fuego en el río Girona, en Beniarbeig, se ha declarado un nuevo incendio en Dénia, en el Camí de la Bota y próximo a la parcela donde se construye el nuevo colegio de educación especial Raquel Payá. Las llamas han saltado la Vía Verde de Dénia y están cerca del Camí de Gandia. El incendio también se halla próximo al hospital HCB Dénia. El humo es aparatoso. Hay viviendas rurales dispersas en la zona, aunque, de momento, no ha trascendido si se han realizado desalojos. El fuego ha llegado cerca de los muros perimetrales de varias urbanizaciones. Sí se sabe que se ha pedido a vecinos de varias casas y urbanizaciones que se confinaran en sus viviendas.

El humo, divisado desde la playa de les Marines de Dénia / Levante-EMV

Los bomberos del Consorcio de Alicante (parque de Dénia) ya están luchando contra las llamas. Se han desplazado un sargento, un cabo y diez bomberos del parque de Dénia (una bomba rural pesada, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada y una bomba forestal pesada), así como dos unidades de bomberos forestales. También están realizando descargas dos medios aéreos. También están allí patrullas de la Policía Local y Protección Civil.

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Cuarto incendio y un conato en tres días en la Marina Alta

Es el cuarto incendio en tres días, los de la ola de calor que está dejando temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana y en la Marina Alta (Benissa ha pasado la noche a 37º). El primero se declaró el martes en un descampado junto a la playa del Raset de Dénia. Obligó a confinar a los vecinos de dos fincas en sus viviendas y a desalojar la playa del Raset. El segundo, el de ayer, que esta mañana se ha dado por extinguido, se desató en el desguace de El Verger. Se pidió a todos los vecinos del municipio que se confinaran en sus casas por el humo tóxico. Mientras, esta tarde se ha originado otro fuego en el cauce del río Girona, en Beniarbeig. Y ayer también los bomberos y Protección Civil de Xàbia sofocaron rápidamente un fuego en el Camí Vell de Teulada, en Xàbia. Quedó en conato.