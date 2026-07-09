Tercer incendio en tres días en la Marina Alta: declarado un fuego en Beniarbeig, junto al río Girona

Tercer día de ola de calor y tercer incendio. La Marina Alta no gana para sustos con el fuego. Esta tarde sobre las 15.15 horas se ha declarado un fuego en Beniarbeig. Está junto al río Girona. Las llamas han prendido en los cañaverales y la espesa vegetación del cauce. Es la partida Benihome. Los bomberos de Dénia ya luchan contra las llamas.

Tres incendios y un conato

Es el tercer incendio (también hubo un conato en Xàbia) en tres días tras los del descampado junto a la playa del Raset de Dénia y el del desguace de El Verger (se ha dado por extinguido a media mañana de hoy). De momento, no se sabe la evolución de este incendio de Beniarbeig. Sopla viento. Aprieta el calor (no tanto como ayer y el martes). Esta zona del río acumula mucha vegetación y ahora, ya avanzado el verano, está muy seca.