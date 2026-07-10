Benitatxell presenta su programa de Fiestas de la Magdalena con el Día de las Peñas, la carrera de Autos Locos y cambios en la ubicación de los actos

DOMINGO 19 DE JULIO

Primer día de adorno de calles y balcones con premios de 120 € y 60 € para las mejores calles.

11:30 h. Santa Misa, y a continuación, Triduo a Santa María Magdalena.

LUNES 20 DE JULIO

Segundo día de adorno de calles y balcones con premios de 120 € y 60 € para las mejores calles.

19:30 h. Santa Misa y, a continuación, Triduo a Santa María Magdalena.

19.30 h. Muestra de baile moderno y ballet a cargo del Club Multiesport y Batukada, Bandeta Infantil, Bandeta Juvenil, Colleta y alumnos de los grupos de danzas tradicionales, a cargo de la Escuela de Música y Danza de El Poble Nou de Benitatxell, en la Av. de València (frente a la Policía Local).

MARTES 21 DE JULIO

11:30 h. Santa Misa, y a continuación, Triduo a Santa María Magdalena.

20.15 h. Volteo general de campanas.

21.00 h. Recogida de festeras por parte de los festeros, acompañados por la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena de El Poble Nou de Benitatxell.

22.30 h. Salida de los festeros y festeras desde el Ayuntamiento, acompañados por las autoridades locales y de poblaciones vecinas, así como de los representantes de las comisiones de otros pueblos acompañados por la Agrupación Cultural de Teulada y la Colla La Llebetjà.

23.00 h. Presentación de los festeros y las festeras del 2026 “L’Aspardenyà” y Pregón de fiestas en el parking de la Av. de València.

La fiesta abre sus puertas con uno de los actos más emotivos del calendario festivo: la presentación de las festeras y festeros 2026, una noche de reencuentros, ilusiones y sentimientos compartidos que dará inicio al camino hacia nuestras fiestas.

El pregón anunciará, con solemnidad y emoción, la llegada de unos días que transforman las calles en espacios de convivencia, música y tradición.

Un acto donde la palabra, la luz y los recuerdos se darán la mano para celebrar aquello que nos une como pueblo.

La velada estará acompañada por el hilo musical de la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena de El Poble Nou de Benitatxell, que pondrá banda sonora a una noche llena de simbolismo y emoción.

A continuación, noche de baile con la orquesta LA PATO en la Av. de València (frente a la Policía Local).

MIÉRCOLES 22 DE JULIO, SANTA MARÍA MAGDALENA

08.00 h. Volteo general de campanas.

08.15 h. Despertà a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h. Recogida de las festeras por parte de los festeros, acompañados por la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena de El Poble Nou de Benitatxell.

12.00 h. Solemne misa concelebrada en honor a Santa María Magdalena cantada por el coro parroquial.

13.00 h. Bombardeo aéreo en el Portalet.

20.00 h. Pasacalle de los festeros y de las festeras desde el Casal festero hasta la Iglesia, acompañados por la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena.

20.30 h. Solemne procesión en honor a Santa María Magdalena, San Roque y San Cristóbal, con la colaboración del Grup de Danses Morro Falquí.

Durante la procesión se dispararán 21 salves en honor a nuestra patrona y bailes procesionales del Grup de Danses Morro Falquí, acompañados por la Colla la Llebetjà.

Al finalizar la procesión se disparará una gran mascletà Pirodigital Vertical a cargo de Pirotecnia Vulcano en la calle de les Escoles. Animamos a los espectadores a subir a esa calle.

00.30 h. Noche de baile en el parking de la Av. de València con la orquesta MATRIX.

JUEVES 23 DE JULIO, SAN ROQUE Y DÍA DE LAS PEÑAS

08.00 h. Despertà a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h. Recogida de festeros por parte de las festeras (quedan especialmente invitadas a salir las festeras de los años anteriores) acompañados por la charanga.

12.00 h. Solemne misa en honor a San Roque.

13.00h. Salida de misa de los festeros acompañados de las Peñas hasta la calle la Pau con la animación de la charanga.

14.00 h. LAS PEÑAS COMEN EN LA CALLE: Concurso de fideuá y allioli de elaboración propia en las calles La Pau y Mayor.

El Ayuntamiento facilitará mesas y sillas hasta agotar existencias. Premios a las mejores de 100, 75 y 50 euros. Premios a los mejores alliolis de 60, 40 y 20 euros.

16.45 h. Carrera de autos locos en la calle Mayor. Diseña, construye y corre.

Premios de 120 y 60 euros.

17.30 h. Actuación de LA MOCHA y Olimpiadas del Jagger organizadas por la Peña Ja Vorem en la calle la Pau.

00.00 h. Concert de GINESTÀ y DJ NONAI SOUND en el parking de la Av. de València

VIERNES 24 DE JULIO, SAN CRISTÓBAL

08.00 h. Despertà a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h. Recogida de las festeras por parte de los festeros acompañados de la charanga.

11.30 h. Parque de actividades de Seguridad Vial a cargo de la UFEB (Unidad Formadores Escolares Benitatxell) en la calle La Pau.

12.00 h. Solemne misa en honor a San Cristóbal. Al finalizar, bendición de vehículos delante del Ayuntamiento (acceso por la calle la Mar).

14.00 h. Paella gigante. Se repartirá paella por las mesas de las calles La Pau y Mayor. El Ayuntamiento facilitará mesas y sillas hasta agotar existencias.

17.00h. Beer pong a cargo de la Peña Al-balcó.

17.30 h. Fiesta de la Espuma en el Cantonet de Bufó.

23.00 h. Desfile de carrozas por la avenida de Alicante, calle La Pau y calle Mayor.

Al finalizar el desfile, Discomóvil FIESTA FALKATA ON TOUR en el parking de la Av. de València.

SÁBADO 25 DE JULIO, SAN JAIME.

08.00 h. Despertà a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h – 14.00 h. Parque infantil en la Av. de València.

11.00 h. Recogida de las festeras por parte de los festeros.

12.00 h. Solemne misa concelebrada en honor a San Jaime Apóstol cantada por el Coro Parroquial.

17.00 h. Partida de pilota a llargues en la calle Mayor.

20.30 h. Pasacalle de los festeros y festeras desde el Casal festero hasta la Iglesia, acompañados por la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena.

21.00 h. Solemne procesión en honor a San Jaime. Al finalizar, se disparará un castillo de fuegos artificiales.

23.30 h. Espectáculo Musical MÁGICOS 80’s en el parking de la Av. de València.

01.30 h. Presentación de los festeros y festeras del año 2027 y entrega de premios de los concursos realizados durante las fiestas.

02.00 h. Discomóvil.

DOMINGO 26 DE JULIO

18.00 h. Carretons en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

19.00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería Benavent.

19.30 h. Toros a cargo de la ganadería La Paloma en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

22.00 h. Cena popular en las calles Mayor y la Pau. Los festeros y festeras repartirán sandías por las mesas.

00.00 h. Entrada de toros desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería Els Coves.

00.30 h. Segunda entrada de toros desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería Els Coves.

LUNES 27 DE JULIO

19.00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería Hermandad.

19.30 h. Toros a cargo de la ganadería El Cali en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

22.00 h. TORTILLA GIGANTE patrocinada por la VAPF. Los festeros y festeras agradecen su colaboración. Se repartirá la tortilla por las mesas de las calles la Pau y Mayor.

23.00 h. Canta cartones organizado por la Peña El Niu.

MARTES 28 DE JULIO

19.00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería El Cali.

19.30 h. Toros a cargo de la ganadería La Hermandad en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

22.00 h. COCÀ popular en las calles Mayor y la Pau. Los festeros repartirán coques por las mesas.

00.00 h. Noche de techno en el parking de la Av. de València.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO

19.00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería La Paloma.

19.30 h. Toros a cargo de la ganadería Els Coves en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

22.00 h. Cena popular en las calles Mayor y la Pau. Los festeros y festeras repartirán helados por las mesas.

23.30 h. Espectáculo de CORREFOC a cargo de Amics de la corda de Polop. Inicio en el cementerio y gran final frente al retén de la Policía Local.

00.30 h. Discomóvil SOS en el parking de la Av. de València.

JUEVES 3O DE JULIO

19.00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería La Hermandad.

19.30 h. Toros a cargo de la ganadería Benavent en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

22.00 h. Cena popular en las calles Mayor y la Pau. Los festeros y festeras repartirán patatas fritas y cerveza por las mesas.

00.00 h. Toros a cargo de la ganadería La Hermadad.

02:00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería La Paloma.

VIERNES 31 DE JULIO

18.00 h. Carretons en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

19.00 h. Entrada de 15 toros desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería La Paloma.

19.30 h. Toros a cargo de la ganadería Benavent en el nuevo parking de la Av. de València – Ctra. Xàbia.

22.00 h. Cena popular en las calles Mayor y la Pau. Los festeros y festeras repartirán coca maría y mistela por las mesas.

00.00 h. Toros a cargo de la ganadería El Cali.

02:00 h. Entrada desde la calle Trinquet a cargo de la ganadería Benavent.

SÁBADO 1 DE AGOSTO, DÍA DE LAS QUINTADAS

08.00 h. Despertà a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h. – 14.00h. Toro mecánico, inflables y “wipe out” en la avenida de València.

12.15 h. Concentración de Quintadas en la calle la Pau. A continuación, pasacalle con LA TROCAMBA. Habrá servicio de barra a cargo de la Peña Taurina.

Las Quintadas desfilarán por orden cronológico, de menor a mayor edad. Las Quintadas de aniversario se situarán al final del pasacalle.

18.30 h. Actuación de la orquesta LA FLAMA en el parking de la Av. de València.

00.00 h. DJ JAVI BOSS.

FIN DE FIESTA

-Los festeros y festeras se reservan el derecho a cambiar o modificar cualquier acto y su localización anunciado en este programa.

-Todo lo que repartan los festeros y festeras será solo en las mesas de las calles hasta agotar existencias.

-En las despertadas únicamente podrán participar personas autorizadas y con acreditación CRE.

-Queda totalmente prohibida la entrada de menores de 16 años al recinto taurino, de acuerdo con la normativa vigente.

-El montaje de cadafales se hará los días 20 y 21 de julio. El desmontaje será los días 2 y 3 de agosto.

-Las personas que deseen participar en el concurso de adorno de calles deberán comunicarlo a los festeros/as.

¡DISFRUTAD DE LAS FIESTAS CON RESPONSABILIDAD!