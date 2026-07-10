Calp instala fondeos ecológicos para evitar que las embarcaciones tiren el ancla y dañen la pradera de posidonia

El Ayuntamiento de Calp ha finalizado ya la instalación de los fondeos ecológicos en la playa de Cantal Roig y en la cala del Penyal con el objetivo de que las embarcaciones se amarren a estos sistemas de bajo impacto evitando así dañar las praderas de Posidonia.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, y el concejal de Medio Ambiente y Playas, Pere Moll, han visitado los tramos litorales donde se han instalado las balizas ecológicas con el fin de conocer cómo funcionan estos campos de boyas.

La alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente revisaron, a bordo de la embarcación de la Policía Local, las boyas / Levante-EMV

En total se han instalado 20 sistemas de fondeo, 10 frente a la paya de Cantal Roig y 10 frente a la cala del Penyal, en la zona sur de la playa de la Fossa, dos áreas con gran afluencia de embarcaciones de recreo. Además, en estas playas existen praderas de dos fanerógamas marinas protegidas, la Cymodocea nodosa en la playa del Cantal Roig y la Posidonia oceanica en la Fossa, consideradas las dos plantas marinas más importantes del Mediterráneo.

Ambas especies están incluidas en el Decreto del Consell para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en la Comunitat Valenciana que establece que el fondeo sobre estas praderas de alto valor sólo será posible utilizando sistemas de bajo impacto.

Favorecer la biodiversidad de los fondos marinos

Estos sistemas de fondeo están formados por una boya en superficie para el amarre de las embarcaciones, unida a una estructura fijada al fondo marino mediante una base de fondeo. Esta base, además de garantizar la estabilidad del sistema, actúa como biotopo y refugio ecológico, favoreciendo el incremento de la biodiversidad del entorno.

“Estas estructuras sustituirán los fondeos tradicionales que provocaban un grave deterioro en las fanerógamas protegidas, un hábitat marino clave para la biodiversidad y calidad de las aguas. Al mismo tiempo, estos sistemas ecológicos de bajo impacto se convertirán en auténticas guarderías de peces y zonas de cría seguras”, ha señalado el concejal Pere Moll.

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Los trabajos, realizados por la empresa Sealand On Offshore Services SL, fueron adjudicados por un importe de 42.000 euros. Se trata de un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation.