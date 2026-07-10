Lo que dio de sí la visita de Juanfran Pérez Llorca a Benissa: reencuentro con un amigo cazador, protesta educativa, flores para el gobierno local e impulso al centro de día y las VPP
El ayuntamiento cederá una parcela para el plan VIVE de pisos a precios accesibles; el suelo está en la partida Beniver y tiene vista al Penyal d'Ifac
El alcalde asegura que las obras del reivindicado centro de día estarán encauzadas antes de que acabe la legislatura
Juanfran Pérez Llorca llegó a Benissa y en la puerta del nuevo ayuntamiento (las antiguas Escoles Graduades) le esperaba un amigo de cuando el ahora president salía a cazar con su padre. Miguel Tur "de Torrat" lo saludó efusivamente. Fue un grato reencuentro pero con música de fondo. Al president del Consell, en lugar de la alfombra roja, le pusieron la alfombra verde, el color de las camisetas de los docentes. Los profesores corearon el "educació pública de qualitat i en valencià" y también "Juanfran, dimisión". Su portavoz en Benissa, Abel Cardona, lamentó que Pérez Llorca no haya tomado el mando de la crisis educativa y ni se haya interesado de verdad en resolver las ratios disparadas en las aulas, el deterioro de los colegios e institutos o la falta de refuerzo para atender la diversidad. "Lo enfocan en el sueldo, pero para nosotros es secundario. Lo que pedimos es que no se precarice la enseñanza pública", aclaró Cardona.
El president entró en el flamante ayuntamiento acompañado por el alcalde, Arturo Poquet, y los concejales del equipo de gobierno (el PP gobierna con mayoría absoluta). Pérez Llorca alabó la funcionalidad del nuevo consistorio. Luego se reunió con el gobierno local. Al acabar, ya en el luminoso despacho de alcaldía, destacó "la estabilidad política" de Benissa y "lo claro" que lo tienen el alcalde y sus concejales. Pérez Llorca aseguró que el próximo presupuesto de la Generalitat apostará fuerte por crear plazas en residencias y centros de día. Se comprometió a apoyar a Benissa en la construcción del reivindicado centro de día. El alcalde aseguró que las obras pueden estar encauzadas antes de acabar la legislatura. La visita tuvo cariz social, ya que luego el president acudió a la residencia de mayores de la Mare de Déu dels Dolors, Sant Joaquim i Santa Anna. Se construyó en 2004.
También anunció que Benissa se sumará al plan VIVE de Vivienda de Protección Pública (VPP). El alcalde explicó que ya han "depurado" jurídicamente la parcela que van a ceder, que se halla en la partida de Beniver, la zona urbana de Benissa que se asoma al mar y al Penyal d'Ifac de Calp. Se construirán unas 40 viviendas. "El centro de día y las viviendas a precios accesibles son dos temas vitales para nosotros", apuntó Arturo Poquet.
Inversión educativa
Y una tercera inversión de la Generalitat en Benissa será en infraestructuras deportivas. Pero no se dijo más. Este municipio inaugurará pronto la ya terminada pista de atletismo.
El president recordó que él es de la Marina (de la Baixa y de Finestrat) y que se siente como en casa en Benissa. En la puerta del ayuntamiento, le esperaba un amigo de los años de salir a cazar con su padre. Un amigo de caminar horas y horas por las montañas es un amigo para toda la vida.
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