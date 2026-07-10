La gran cita del verano: El domingo 26 de julio se elegirá el mejor tomate de la Comunitat Valenciana en Els Magazinos

El mejor tomate de la Comunitat Valenciana se elegirá el próximo domingo 26 de julio en Els Magazinos , el mercado gastronómico y cultural de Dénia. Lo que comenzó siendo un concurso comarcal, de ahí su nombre, ya se ha consolidado como el certamen regional para premiar a “la millor tomaca” del territorio valenciano. Els Magazinos, junto con Cerveza Turia, se proponen encontrarlo en la séptima edición del Concurso de la Millor Tomate de La Marina, un evento que es una cita ineludible para los amantes del producto de temporada. El objetivo del evento es homenajear a los agricultores de la Comunitat Valenciana que cultivan tomate, el manjar colorado y efímero que en esta zona vive su esplendor durante el mes de julio.

La artista visual Carla Fuentes ha sido la encargada de crear las tres obras de arte que funcionarán como carteles anunciadores del concurso.

El cartel de Carla Fuentes / Carla Fuentes

El jurado de “La Millor Tomaca de La Marina”

El galardonado chef Quique Dacosta , arraigado profundamente a Dénia, será un año más el presidente de un jurado de expertos que decidirá cuál es el mejor tomate, a través de una cata en la que valorarán el aspecto, aroma, sabor y textura de los tomates presentados.

Todos los sabores del tomate / BODIA.B

El jurado estará formado también por Cuchita Lluch , gastrónoma valenciana y miembro de la Real Academia de la Gastronomía, así como expresidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana; Juan Echanove , uno de los grandes actores del cine español y reconocido también por su faceta como gastrónomo que ha abanderado la divulgación culinaria de nuestro país -recibió el Premio Nacional de Gastronomía en 2010 a la Comunicación por su programa Un país para comérselo (RTVE)-; Rosa Rivas , periodista y escritora madrileña afincada en Cantabria, experta en cultura y gastronomía que recibió el Premio Nacional de Gastronomía en 2010 por su labor periodística; Marta Hortelano , periodista y comunicadora conquense que reside en Valencia, especializada en gastronomía y que acaba de publicar el libro “Esmorzaret” (Debate); Maca de Castro , cocinera mallorquina que desde 2003 dirige su restaurante homónimo (1 estrella Michelin y 3 Soles Repsol) y que abandera una cocina que honra al territorio y al producto local; Héctor Medina, más conocido como @elchefkent , creador de contenido gastronómico con más de un millón de seguidores en sus redes sociales y Enrique García de Cervezas Turia , marca valenciana que colabora con Els Magazinos, con Cuina de Territori y con este certamen.

Los mejores y más apetitosos tomates de la Comunitat / BODIA B.

Bases, categorías y premios

Esta nueva cita, centrada en el tomate, servirá para refrendar la apuesta de Els Magazinos por poner en valor los productos de cercanía en todas sus iniciativas gastronómicas enmarcadas dentro del proyecto Cuina de Territori . La convocatoria está abierta a todos los agricultores que cultivan tomates en la Comunidad Valenciana. Las categorías del concurso serán ‘Mejor Tomate’, ‘Mejor Tomate de penjoll’, ‘Mejor tomate en conserva’, ‘Mejor tomate seco’ y, como novedad en esta séptima edición, “Millor salsa de tomate”, que vinculará el producto con su vertiente más culinaria.

Tomate natural para todo el año / BODIA. B

¿Cómo inscribirse? Las personas que quieran participar deben enviar un e-mail a hola@elsmagazinos.com o un Whatsapp al 609 93 96 07 antes del 23 de julio indicando el nombre, teléfono, en qué categoría, con qué variedades quieren participar y dónde los cultivan. Para la edición del 2026, se limita la participación a los 25 primeros agricultores que se inscriban en las categorías de tomate, tomate de penjoll, tomate seco y tomate en conserva. En el caso de la categoría de “Mejor salsa de tomate”, serán 8 como máximo los concursantes admitidos, que podrán ser cocineros profesionales o aficionados.

Este año se mantienen los premios del certamen: el ganador de la categoría reina (“Millor tomaca de La Marina”) se llevará un premio de 500 euros y una comida o cena para dos personas en Quique Dacosta Restaurant (Dénia). El segundo, 400 euros. Y el tercero, 200 euros. El ganador de la nueva categoría “Mejor salsa de tomate” también recibirá los mismos reconocimientos, con un primero, segundo y tercero. Los ganadores del resto de categorías obtendrán un ticket valorado en 50€ para consumir en los locales de Els Magazinos.

Las bases del concurso pueden consultarse aquí .

Programación

9:30h: “Esmorzaret tomaquer” en A La Fresca. El restaurante ofrecerá un almuerzo popular con el tomate como protagonista. Como novedad, los 30 primeros consumidores que compren la entrada para el Esmorzaret Tomaquer a través de la web de Els Magazinos podrán compartir mesa y espacio con el jurado. El precio del almuerzo, maridado con la cerveza Turia Starck, es de 25 €.

Aperitius:

Olives xafades al vermut

Altramuces adobats

Torró de cacau amb flor de sal

Bonito en semisalaçó sobre tomaca

Tapes:

Tradicional mullador de tomaca amb bacallà, brandada i bacallaret a la flama

Coca d´oli, pebre roig, tomaca i panceta curada

Paelleta de tomaca, sepia, sobrasada i ous ferrats

Dolç: Cremós de formatge amb confitura de tomaca

Café: Cremaet A la Fresca

10-14h. Mercadillo del tomate en el que se podrán comprar tomates de diferentes variedades cultivados en La Marina Alta por varios agricultores de Cuina de Territori.

12h-13h. Cata y valoración de los tomates participantes por parte del jurado (a puerta cerrada).

14h. Entrega de premios. Acto abierto al público que tendrá lugar en Cuinetes.

Aprosdeco, inclusión y una decoración que es puro arte

Este año, como novedad, contaremos con la colaboración de Aprosdeco para decorar el mercado con su arte y con su universo de tomates. Y gracias a la colaboración de Fundación Baleària y de artistas seleccionados por la misma, se realizará con una pequeña muestra expositiva en A la Fresca. con el tomate como protagonista.

Esta nueva cita servirá para refrendar la apuesta de Els Magazinos por poner en valor los productos de cercanía en todas sus iniciativas gastronómicas enmarcadas dentro del proyecto Cuina de Territori . De nuevo, y por séptimo año consecutivo, el público local demostrará su amor a un producto como el tomate, baluarte de la agricultura valenciana y que gracias al trabajo de numerosos productores se está logrando mantener diferentes especies autóctonas de la Comunitat Valenciana.

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Els Magazinos apuesta por la buena vida y la buena mesa en un espacio mediterráneo para compartir, que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes y que sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.