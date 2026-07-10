Las hamacas, las sombrillas y toda la pesca llegan, por fin, a las calas y playas de Xàbia

De buena mañana. A los adjudicatarios de los servicios de temporada y de playa de Xàbia les ha tocado correr. Este jueves, a primerísima hora, que es cuando todavía no está la orilla atestada de turistas, el empresario que ha logrado la concesión de las hamacas y sombrillas de la cala de la Barraca (el Portitxol) se ha pegado junto a sus trabajadores un buen curro. Montar a toda prisa. El verano está que arde y no había hasta ahora una "maldita" sombra de alquiler bajo la que cobijarse. Pero, por fin, las calas y playas de Xàbia se ponen al día. Y los bañistas lo agradecen. Muchos bajan cargados (en las calas hay, si no se madruga, que bajar caminando un buen trecho) con sus propias sombrillas y sillas plegables. Pero otros muchos prefieren alquilar y olvidarse de los cachivaches.

Ha costado dios y ayuda. Lo mismo pasa en Dénia con las boyas, que todavía están por instalar. Sacar adelante los contratos de temporada es cruzar los dedos y esperar a que los plazos se cumplan (y se aceleren lo posible) y ninguna empresa presente un recurso y lo paralice todo.

Ansia de chiringuito

Xàbia empezó el verano sin chiringuitos en las playas (en el Primer Muntanyar) y con los bañistas buscando y no encontrando sombrillas, hamacas o patinetes flotantes de alquiler. Pero, como ya avanzó el lunes este diario, el concurso, por fin, se había resuelto y los concesionarios ya podían intentar recuperar el tiempo perdido. Lo primero que se empezó a montar fueron los dos chiringuitos. Hay ansia de chiringuito. Luego el adjudicatario de los kayaks en el Primer Muntanyar también desplegó el negocio. Y los concesionarios de las sombrillas y hamacas se han afanado igualmente.

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Este fin de semana las calas y playas ya tendrán de todo. El verano corre que se las pela. Estos servicios llegan cuando las playas y calas ya están a tope y el estío ha dejado sofocantes olas de calor.