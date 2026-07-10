Las hamacas, las sombrillas y toda la pesca llegan, por fin, a las calas y playas de Xàbia
Las adjudicatarias despliegan a todo correr los servicios de playa, chiringuitos incluidos, tras retrasarse el contrato municipal y no resolverse hasta ahora
De buena mañana. A los adjudicatarios de los servicios de temporada y de playa de Xàbia les ha tocado correr. Este jueves, a primerísima hora, que es cuando todavía no está la orilla atestada de turistas, el empresario que ha logrado la concesión de las hamacas y sombrillas de la cala de la Barraca (el Portitxol) se ha pegado junto a sus trabajadores un buen curro. Montar a toda prisa. El verano está que arde y no había hasta ahora una "maldita" sombra de alquiler bajo la que cobijarse. Pero, por fin, las calas y playas de Xàbia se ponen al día. Y los bañistas lo agradecen. Muchos bajan cargados (en las calas hay, si no se madruga, que bajar caminando un buen trecho) con sus propias sombrillas y sillas plegables. Pero otros muchos prefieren alquilar y olvidarse de los cachivaches.
Ha costado dios y ayuda. Lo mismo pasa en Dénia con las boyas, que todavía están por instalar. Sacar adelante los contratos de temporada es cruzar los dedos y esperar a que los plazos se cumplan (y se aceleren lo posible) y ninguna empresa presente un recurso y lo paralice todo.
Ansia de chiringuito
Xàbia empezó el verano sin chiringuitos en las playas (en el Primer Muntanyar) y con los bañistas buscando y no encontrando sombrillas, hamacas o patinetes flotantes de alquiler. Pero, como ya avanzó el lunes este diario, el concurso, por fin, se había resuelto y los concesionarios ya podían intentar recuperar el tiempo perdido. Lo primero que se empezó a montar fueron los dos chiringuitos. Hay ansia de chiringuito. Luego el adjudicatario de los kayaks en el Primer Muntanyar también desplegó el negocio. Y los concesionarios de las sombrillas y hamacas se han afanado igualmente.
Este fin de semana las calas y playas ya tendrán de todo. El verano corre que se las pela. Estos servicios llegan cuando las playas y calas ya están a tope y el estío ha dejado sofocantes olas de calor.
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido