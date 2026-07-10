Ondara posa a punt la plaça de bous de cara a les festes populars de Sant Jaume
La inversió, sufragada íntegrament per la regidoria de Manteniment, ascendeix a 8.627,30 euros
La Regidoria de Manteniment de l'Ajuntament d'Ondara, dirigida per Miguel Gomis, està ultimant durant aquestes últimes setmanes diferents actuacions de millora i condicionament a la Plaça de Bous d'Ondara amb l'objectiu que el recinte presente les millors condicions possibles per a la celebració de les Festes Populars de Sant Jaume 2026, que començaran el pròxim 17 de juliol.
Els treballs s'han centrat principalment en la renovació de diferents taulons de fusta del perímetre interior de la plaça que es trobaven deteriorats pel pas del temps i l'ús continuat de les instal·lacions. Les tasques han consistit en la retirada dels elements que presentaven desperfectes i la seua substitució per nova fusta, reforçant així les condicions de seguretat i conservació del recinte. A més, la intervenció es completarà amb el pintat dels nous taulons i d'altres elements de fusta de la plaça, amb l'objectiu de millorar la seua imatge i assegurar una major durabilitat davant les inclemències meteorològiques i l'ús intensiu durant les festes.
A banda del canvi dels taulons en mal estat, la regidoria de Manteniment també està executant altres actuacions de reparació, adequació i posada a punt de la plaça per tal que estiga preparada per a acollir amb totes les garanties els nombrosos actes previstos durant les festes.
El regidor de Manteniment, Miguel Gomis, ha destacat l'esforç realitzat per a conservar en òptimes condicions una instal·lació emblemàtica d'Ondara. Segons ha indicat, «la Plaça de Bous és un dels espais més utilitzats durant les Festes de Sant Jaume i era necessari actuar en aquelles zones que presentaven un major desgast, tant per seguretat com per a mantindre la bona imatge de la instal·lació». La inversió destinada a aquestes actuacions ascendeix a 8.627,30 euros (IVA inclòs), una quantitat que ha sigut sufragada íntegrament per la regidoria de Manteniment dins de les actuacions habituals de conservació, reparació i millora de les infraestructures municipals.
El recinte, escenari de les festes de Sant Jaume
Des de l'Ajuntament d'Ondara s'ha remarcat que aquests treballs formen part de les tasques de preparació que es duen a terme cada any abans de l'inici de Sant Jaume, amb la finalitat que la Plaça de Bous estiga en perfectes condicions per a rebre veïns, visitants i participants en les nombroses activitats programades durant les festes. Amb aquestes millores, el recinte quedarà completament preparat per a convertir-se, un any més, en un dels principals escenaris de les celebracions de Sant Jaume 2026.
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