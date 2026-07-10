El Poble Nou de Benitatxell ratifica su compromiso contra la violencia de género en la Junta Local de Seguridad

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell acogió ayer jueves la celebración de la Junta Local de Seguridad, una reunión de carácter ordinario copresidida por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda Cuenca, y el alcalde del municipio, Miguel Ángel García. El encuentro sirvió para analizar de forma global la situación de la seguridad ciudadana, coordinar los próximos dispositivos especiales de las fiestas patronales y, de manera muy destacada, ratificar los mecanismos institucionales de lucha contra la violencia de género.

El punto central de la jornada fue la aprobación formal del Protocolo de Colaboración y Coordinación entre el Puesto Principal de la Guardia Civil y la Policía Local de El Poble Nou de Benitatxell en materia de violencia de género. Aunque este documento se ha oficializado ahora, ambas fuerzas de seguridad ya venían aplicando estas directrices de manera efectiva en el día a día. Los asistentes coincidieron en señalar la excelente sintonía y el perfecto engranaje existente entre el cuerpo local y la Benemérita a la hora de proteger a las víctimas y hacer seguimiento de los casos activos en la localidad a través del sistema VioGen.

La junta de seguridad celebrada en el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

El acto contó también con la participación de Eva Montesinos, jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de Alicante, quien aportó la visión técnica y estratégica en esta materia. En este contexto, se dio cuenta del Punto Violeta que se instalará de forma estratégica durante las próximas fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, concebido como un espacio seguro de información, prevención y atención. Asimismo, se pusieron en valor las diversas actividades de sensibilización ciudadana enmarcadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y financiadas por la Delegación del Gobierno.

Los datos son positivos y la criminalidad sigue descendiendo / Levante-EMV

En el balance general de seguridad ciudadana, la Junta constató una tendencia positiva. Los índices de criminalidad en el municipio continúan su senda de descenso respecto al ejercicio anterior, situándose notablemente por debajo de la media provincial de Alicante. Junto a la reducción de los delitos, los mandos policiales subrayaron el óptimo índice de esclarecimiento de los mismos. A este respecto, se destacó que las cámaras de control de tráfico implantadas en las principales vías de acceso y salida del núcleo urbano han sido una herramienta tecnológica clave para la resolución de una gran parte de los hechos delictivos.

El subdelegado del Gobierno felicitó expresamente al ayuntamiento y a la totalidad de las fuerzas de seguridad por el clima de entendimiento y los buenos resultados alcanzados, extendiendo el reconocimiento a la meticulosa planificación de los operativos de cara a las fiestas tradicionales, que se desarrollarán del 19 de julio al 1 de agosto. Las autoridades incidieron en el despliegue especial diseñado para el Día de las Quintadas, jornada en la que se prevé una masiva afluencia de público y donde la prevención será prioritaria.

Por su parte, el alcalde del municipio, Miguel Ángel García, se mostró muy agradecido por la implicación y esfuerzo diario de los agentes en el municipio: “Estamos muy orgullosos, porque vemos el gran trabajo que realizan día a día. La gente no es consciente. Ojalá toda la ciudadanía tuviera la oportunidad de ver de cerca lo que implica el servicio público. Solo así se puede llegar a apreciar en su justa medida la labor indispensable de los cuerpos de seguridad y, en especial en nuestro municipio, el de nuestra Policía Local”.

Participación y representación institucional

A la reunión asistió una nutrida representación de las distintas administraciones y cuerpos de seguridad. Además del alcalde, el subdelegado y la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, estuvieron presentes, por parte de la Guardia Civil, el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, el comandante jefe de la Compañía de Calp y el teniente comandante del Puesto Principal de Xàbia.

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En representación del Cuerpo Nacional de Policía acudieron el inspector jefe y el subinspector de la Brigada de Extranjería de Dénia. La Policía Autonómica estuvo representada por el inspector jefe operativo y un subinspector, mientras que por la Policía Local participaron el oficial jefe junto a los agentes que integran el Grupo Llorença, la unidad especializada en la violencia de género en la localidad.