La Policía Local de Calp incorpora a trece nuevos agentes

La plantilla de la Policía Local de Calp se refuerza con la incorporación de 13 nuevos agentes. Se trata de siete policías que, tras superar su periodo de formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), toman posesión de su plaza en el municipio, a los que se suman otros seis agentes que han solicitado destino en Calp.

La presentación oficial de los nuevos efectivos ha tenido lugar esta mañana en la plaza Mediterráneo, en un acto que también ha servido para dar a conocer los distintos dispositivos especiales de seguridad previstos para la temporada estival. Entre las principales iniciativas destacan la incorporación de una embarcación semirrígida destinada a reforzar la vigilancia náutica y el despliegue de patrullas de policía en bicicleta en los paseos marítimos, con el objetivo de mejorar la atención y la proximidad con vecinos y visitantes.

Los nuevos agentes y las autoridades, ante el retén policial de la playa de la Fossa / Levante-EMV

Además, este verano abre sus puertas el retén auxiliar de la Policía Local ubicado en la plaza Mediterráneo, junto a la playa de la Fossa. Este punto de atención policial, que alberga también a la Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima (UVIM), permitirá reforzar la presencia policial en una de las zonas con mayor afluencia de personas durante la temporada alta.

Desde estas instalaciones, los agentes podrán atender denuncias, gestionar objetos perdidos y ofrecer información a la ciudadanía, acercando el servicio policial a residentes y turistas y agilizando la respuesta ante cualquier incidencia.

La alcaldesa y el concejal de Seguridad, junto al retén de la playa de la Fossa / Levante-EMV

El acto ha contado también con la participación de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local de Calp (UMAC), cuyos agentes han realizado una exhibición de vuelo de drones. Esta unidad especializada, creada hace dos años e integrada por cuatro agentes formados en el manejo de aeronaves no tripuladas, desempeña labores de apoyo en materia de seguridad ciudadana, vigilancia de grandes eventos, búsqueda de personas y prevención de incendios. En los últimos días, coincidiendo con el incremento del riesgo por las altas temperaturas, la UMAC ha intensificado las tareas de vigilancia preventiva frente a incendios forestales.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala; el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra; y el intendente jefe de la Policía Local, Sergio Lozano, han presidido el acto, durante el cual han pasado revista a los nuevos agentes y han visitado las instalaciones del retén auxiliar.

"Compromiso, profesionalidad y esfuerzo"

El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha dado la bienvenida a los nuevos efectivos y ha querido reconocer públicamente el trabajo que desarrolla la Policía Local, especialmente durante la época estival. «La incorporación de estos 13 agentes supone un importante refuerzo para un municipio que en verano multiplica su población. Quiero agradecer el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo que realizan diariamente todos los hombres y mujeres de nuestra Policía Local, que asumen una carga de trabajo extraordinaria para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. Gracias a su dedicación, Calp sigue siendo un destino seguro y un referente en la calidad de sus servicios públicos», ha señalado.

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Con estas incorporaciones y el despliegue de los dispositivos especiales de verano, el Ayuntamiento de Calp continúa reforzando los recursos humanos y materiales de la Policía Local para ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de seguridad.