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Así será el nuevo parque Arco Iris de Calp: más divertido, colorido, inclusivo y seguro

El Ayuntamiento invertirá 114.829 euros en una remodelación que incluye nuevos y atractivos columpios y la demolición y el cambio del pavimento

Recreación de cómo quedará el remodelado parque infantil

Recreación de cómo quedará el remodelado parque infantil / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Calp

Más divertido, colorido, inclusivo y seguro. Un parque en Calp para viajar "somewhere over de rainbow". El ayuntamiento ha propuesto la adjudicación de las obras de remodelación del parque Arco Iris, una actuación que supondrá una inversión de 114.829 euros y que permitirá renovar el pavimento de la plaza e instalar una nueva área de juegos infantiles.

Los trabajos contemplan la demolición del pavimento actual, deteriorado por el paso del tiempo, y su sustitución por un nuevo pavimento de baldosa cerámica, igual o de características similares al existente, con el fin de mejorar la seguridad y la imagen de este espacio público y de juego.

Como elemento principal del nuevo parque infantil se instalará una estructura multijuegos ubicada en el centro de la plaza. El conjunto contará con diferentes opciones de juego, entre ellas zonas de escalada para acceder a las plataformas, un tobogán clásico, un tobogán curvo, y otro de bombero y una escalera de acceso. Esta estructura se concibe como el principal punto de encuentro y de juego social para los más pequeños.

Uno de los divertidos toboganes

Uno de los divertidos toboganes / Levante-EMV

El área infantil se completará con otros dos elementos de juego: un muelle de acero y un carrusel tipo tipi con abrazadera. Además, todas las superficies de seguridad sobre las que puedan producirse caídas estarán realizadas con materiales amortiguadores que garanticen una adecuada absorción de impactos, conforme a la normativa vigente.

Los juegos estarán destinados a niños y niñas de hasta 12 años y contarán con la señalización correspondiente, en la que se indicará expresamente la necesidad de supervisión por parte de una persona adulta en el caso de menores de entre 0 y 3 años.

El parque tendrá superficies mullidas para proteger a los niños y niñas

El parque tendrá superficies mullidas para proteger a los niños y niñas / Levante-EMV

El plazo de ejecución de las obras desde la firma del contrato es de seis semanas y las obras se iniciaran en septiembre en cumplimiento de la ordenanza de ruidos.

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Parques más atractivos, inclusivos y seguros

La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la mejora de nuestros espacios públicos y, especialmente, por la creación y renovación de parques infantiles seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de las familias. Queremos que los niños y niñas de Calp dispongan de lugares de ocio de calidad donde jugar, relacionarse y disfrutar al aire libre en las mejores condiciones. Esta actuación en el parque Arco Iris es una muestra más de nuestro compromiso y vamos a continuar invirtiendo en la modernización de las áreas infantiles de todo el municipio para ofrecer espacios cada vez más atractivos, inclusivos y seguros para todos."

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