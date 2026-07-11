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La tortuga Diana desova por segunda vez este verano en Dénia: 76 huevos y una fidelidad absoluta a estas playas

El nido se ha trasladado de la Marineta Cassiana, que es donde la tortuga puso los huevos, a les Albaranes, donde es más fácil controlarlo y asegurarse de que las tortuguitas, al romper el cascarón, llegan al mar

Los huevos de la segunda puesta del verano de la tortuga Diana en Dénia

Los huevos de la segunda puesta del verano de la tortuga Diana en Dénia / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Se sabía que la tortuga Diana, más pronto que tarde, volvería a las playas de Dénia. Y lo ha hecho esta pasada noche. Ha puesto el segundo nido del verano en la Marineta Cassiana. Siente predilección absoluta por esta playa. Los voluntarios que recorren el litoral para controlar si las tortugas salen a la arena a desovar (los coordina el Servei ambiental marí i de pesca, Eucrante y Marina El Portet) ya vieron a Diana cuando volvía al mar. Presumieron que había puesto un nido. Y acertaron de pleno. El nido tiene 76 huevos. Diana es fidelísima a las playas de Dénia. Este es el tercer verano en el que las elige para desovar.

Diana desova por segunda vez este verano en Dénia y... hasta la próxima: así ha vuelto al mar la tortuga

Diana desova por segunda vez este verano en Dénia y... hasta la próxima: así ha vuelto al mar la tortuga

Alfons Padilla

El protocolo se activó de inmediato. El nido se ha traslocado (trasladado) a la playa de les Albaranes. Ya se ha hecho otros veranos. En esa otra playa se puede controlar mejor y luego, cuando las tortuguitas rompan el cascarón (la arena se hunde y empiezan a salir los pequeñísimos quelonios), lo tendrán más fácil para llegar al mar.

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Las imágenes del segundo nido que ha puesto la tortuga Diana en Dénia este verano

Las imágenes del segundo nido que ha puesto la tortuga Diana en Dénia este verano

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Las imágenes del segundo nido que ha puesto la tortuga Diana en Dénia este verano / Levante-EMV

Crece la prole dianense de la tortuga Diana

Es el segundo nido de tortuga (Caretta caretta) del verano en la Comunitat Valenciana. Los dos los ha puesto Diana en Dénia. Esta tortuga es maravillosa. Su querencia por desovar en estas playas constata la gran biodiversidad y riqueza marina del litoral dianense. Está geolocalizada y de ahí que se supiera que estaba estos días por el litoral de Dénia y que no tardaría en salir a la playa y volver a desovar. Crece su prole. Y su prole es dianense.

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