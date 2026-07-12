Coches hasta en la sopa en Xàbia: subidos en la medianera o atrapados en la arena de la playa
El "río" de tráfico de los fines de semana de verano deja insólitos incidentes (mejor incidentes que accidentes)
La pregunta que se hacen quienes presencian el curioso incidente de tráfico: "¿Adónde iba?" Sí, estos incidentes (siempre mejor que ocurran incidentes a que la cosa sea más grave y tenga la entidad de accidente) ofrecen, a simple vista, una difícil explicación. La primera respuesta que se viene a la mente: hay coches hasta en la sopa y la probabilidad de que los conductores se despisten y metan la pata (lo que meten es el coche) se dispara.
Este sábado, en Xàbia, con las avenidas y las zonas más turísticas convertidas en ríos de coches, numerosos vecinos y turistas fueron testigos de dos insólitos percances. A primera hora de la mañana, un conductor tuvo que llamar a su seguro para que enviara la grúa a rescatarle el coche, que había quedado atrapado en la arena de la playa del Arenal. Aparcar está mal. Pero tampoco es preciso meterse en la mismísima playa. El conductor siguió derecho, derecho y casi llegó a uno de los "oasis· de palmeras de la playa del Arenal. Ocurrió en el extremo norte de la playa, junto al canal de la Fontana. Una anécdota. La grúa le enganchó al coche un cable de acero y tiró hasta sacarlo del atolladero.
Atravesado y subido a la medianera
Y, por la tarde, ocurrió otro curiosísimo incidente. Un vehículo quedó atravesado en la avenida del Pla o del Cap de la Nau. Esta avenida es la arteria principal de tráfico de Xàbia. Ahora, en verano, pasan coches sin cesar. Y no solo quedó atravesado, sino que estaba subido y montado a horcajadas en la medianera de la carretera. Insólito.
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