Diana abre camino: la tortuga Mona también elige Dénia para desovar y pone 96 huevos en la playa de les Marines

Y tras Diana llegó Mona. Las tortugas marinas ("Caretta caretta") no cambian las playas de Dénia por nada del mundo. Si en la noche del viernes al sábado fue Diana la que puso 76 huevos (el segundo desove de esta tortuga en Dénia en lo que va de verano), esta pasada noche ha llegado una nueva visitante. Ha desovado en la playa de les Marines, cerca del hotel los Ángeles. Una llamada al 112 alertó de que había un posible desove de tortuga marina. Se activó el protocolo. Mona ha puesto 96 huevos, de los que diez se han llevado al Oceanogràfic de València. Los otros se han traslocado (trasladado) al Campamento Tortuga de la playa de les Albaranes.

Allí están ya los dos nidos de Diana. Cuando eclosionen, cuando las tortuguitas rompan el cascarón, se estará pendiente de que caminen (recién salidas del huevo son pequeñísimas y aletean titubeantemente sobre la arena) y lleguen sanas y salvas al mar.

Alfons Padilla

El aviso llegó sobre la medianoche. Se pudo observar (siempre sin molestar al animal) cómo desovaba. Los expertos del Oceanogràfic monitorizaron a la tortuga. Este nido es el número 13 que pone una tortuga en Dénia desde 2023. Estas playas se han convertido en el refugio mediterráneo de las tortugas "Caretta caretta". Se atribuye al cambio climático que busquen ahora la costa de Dénia para desovar. Que lo hagan demuestra la extraordinaria biodiversidad de esta costa.

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