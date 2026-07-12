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Hábitos de los bañistas

El peso del verano: a las calas de la Marina con la tabla a cuestas

El Poble Nou de Benitatxell sigue mejorando y haciendo más seguro el acceso al Moraig y ahora ha creado una acera en la empinada rampa

Un joven carga una tabla de pádel surf en la bajada a la cala del Moraig de Benitatxell. | A. P. F.

Un joven carga una tabla de pádel surf en la bajada a la cala del Moraig de Benitatxell. | A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

El verano pesa un quintal en la Marina Alta. Los bañistas de las calas son de cargar mucho peso: hamacas, sombrillas, neveras... Pero ahora todavía se echan encima un cachivache más voluminoso y pesado. La tabla, y son tablas que abultan y pesan, se ha convertido en un artefacto imprescindible para estos turistas que son de escapada de un día. Está de moda ir de «calitas». Y está de moda echarse la tabla a la espalda (más que a la espalda a la cabeza) para luego hacerse a la mar y explorar cuevecitas y recovecos costeros.

Estos bañistas no pueden meter semejante trasto en el autobús que ya funciona en el Moraig del Poble Nou de Benitatxell o en la Granadella de Xàbia. El transporte público le hace mucho bien a las calas. Los turistas evitan darse la caminata.

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En el Moraig, el ayuntamiento sigue mejorando y haciendo más seguro el acceso. Ha creado una acera en la empinada rampa que lleva a la cala. En el tramo de arriba, la acera está separada del carril de circulación (solo circula el autobús y funciona también como acceso para vehículos de emergencias) por un murete y jardineras. La acera está integrada y es ancha y cómoda pese a la pronunciadísima pendiente.

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