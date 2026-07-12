El "Via Crucis" del verano: a las calas de la Marina Alta con la tabla a cuestas
Los bañistas no pueden meter estos artefactos flotantes en los autobuses que les dejan en la orilla y realizan su particular "Via Crucis"
El verano pesa un quintal en la Marina Alta. Tiene cierto aire de calvario, de "Via Crucis" (festivo, eso sí). Los bañistas de las calas son de cargar mucho peso: hamacas, sombrillas, neveras... Pero ahora todavía se echan encima un cachivache más voluminoso y pesado. La tabla, y son tablas que abultan y pesan, se ha convertido en un artefacto imprescindible para estos turistas que son de escapada de un día. Está de moda ir de «calitas». Y está de moda echarse la tabla a la espalda (más que a la espalda a la cabeza) para luego hacerse a la mar y explorar cuevecitas y recovecos costeros.
Estos bañistas no pueden meter semejante trasto en el autobús que ya funciona en el Moraig del Poble Nou de Benitatxell o en la Granadella de Xàbia. El transporte público le hace mucho bien a las calas. Los turistas evitan darse la caminata.
Una acera integrada y que da más seguridad en la cala del Moraig
En el Moraig, el ayuntamiento sigue mejorando y haciendo más seguro el acceso. Ha creado una acera e la empinada rampa que lleva a la cala. En el tramo de arriba, la acera está separada del carril de circulación (solo circula el autobús y funciona también como acceso para vehículos de emergencias) por un murete y jardineras. La acera está integrada y es ancha y cómoda pese a la pronunciadísima pendiente.
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