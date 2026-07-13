Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estado l'AlbuferaInspección educativaPantallas acusticas San Antonio de Benagébermétodo FaradayConcierto el Último de la FilaCotización hijosTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Dénia instala una pantalla gigante para la semifinal de España y Francia del Mundial

El partido se podrá seguir en el campo Diego Mena y se espera un gran ambiente de convivencia y afición compartida

Un mural con las caras de Mbappé y Lamine, las estrellas de las dos selecciones

Un mural con las caras de Mbappé y Lamine, las estrellas de las dos selecciones / MONIRUL ALAM / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Dénia

La concejalía de Deportes de Dénia instalará este martes una pantalla gigante en el campo Diego Mena para que la ciudadanía pueda seguir en directo la semifinal del Mundial en un ambiente de convivencia y afición compartida.

La apertura de puertas será a las 20.00 horas y las personas asistentes podrán disfrutar del partido desde las gradas..

Para que la jornada se desarrolle con normalidad, la concejalía de Deportes recuerda que estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas y pide la colaboración de todas las personas asistentes para mantener el recinto limpio, hacer uso de las papeleras, cuidar las instalaciones municipales y respetar tanto al resto de público como al personal encargado del servicio.

Asimismo, se informa que, por causas ajenas a la concejalía de Deportes, este martes no habrá servicio de bar. El consistorio agradece la comprensión ante esta circunstancia.

En caso de que la selección española consiga la clasificación para la final, el ayuntamiento volverá a habilitar una pantalla gigante en el campo Diego Mena el domingo 19 de julio para que la ciudadanía pueda vivir también este partido de manera conjunta.

Se recomienda coger el autobús

Para facilitar el acceso al recinto, se recomienda el uso del transporte público, con las líneas L1 y L5, con parada en la plaza de Cholet.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Dénia anima a toda la ciudadanía a disfrutar de esta cita deportiva con responsabilidad, civismo y respeto, contribuyendo entre todas y todos a hacer de esta una gran noche de fútbol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
  2. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  3. Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
  4. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  5. Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
  6. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  7. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
  8. Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento

Dénia instala una pantalla gigante para la semifinal de España y Francia del Mundial

Dénia instala una pantalla gigante para la semifinal de España y Francia del Mundial

Rècord d’albiraments de balenes a la Marina Alta: la UPV posa l’ull en 127 rorquals, el segon animal més gran del món

Diana abre camino: la tortuga Mona también elige Dénia para desovar y pone 96 huevos en la playa de les Marines

Diana abre camino: la tortuga Mona también elige Dénia para desovar y pone 96 huevos en la playa de les Marines

El alcalde de Dénia no es de salir por peteneras: lo suyo, las habaneras

El alcalde de Dénia no es de salir por peteneras: lo suyo, las habaneras

El "Via Crucis" del verano: a las calas de la Marina Alta con la tabla a cuestas

El "Via Crucis" del verano: a las calas de la Marina Alta con la tabla a cuestas

Récord de avistamientos de ballenas en la Marina Alta: la UPV le echa el ojo a 127 rorcuales, el segundo animal más grande del mundo

Récord de avistamientos de ballenas en la Marina Alta: la UPV le echa el ojo a 127 rorcuales, el segundo animal más grande del mundo

Coches hasta en la sopa en Xàbia: subidos en la medianera o atrapados en la arena de la playa

Coches hasta en la sopa en Xàbia: subidos en la medianera o atrapados en la arena de la playa

El peso del verano: a las calas de la Marina con la tabla a cuestas

Tracking Pixel Contents