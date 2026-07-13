Dénia instala una pantalla gigante para la semifinal de España y Francia del Mundial

La concejalía de Deportes de Dénia instalará este martes una pantalla gigante en el campo Diego Mena para que la ciudadanía pueda seguir en directo la semifinal del Mundial en un ambiente de convivencia y afición compartida.

La apertura de puertas será a las 20.00 horas y las personas asistentes podrán disfrutar del partido desde las gradas..

Para que la jornada se desarrolle con normalidad, la concejalía de Deportes recuerda que estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas y pide la colaboración de todas las personas asistentes para mantener el recinto limpio, hacer uso de las papeleras, cuidar las instalaciones municipales y respetar tanto al resto de público como al personal encargado del servicio.

Asimismo, se informa que, por causas ajenas a la concejalía de Deportes, este martes no habrá servicio de bar. El consistorio agradece la comprensión ante esta circunstancia.

En caso de que la selección española consiga la clasificación para la final, el ayuntamiento volverá a habilitar una pantalla gigante en el campo Diego Mena el domingo 19 de julio para que la ciudadanía pueda vivir también este partido de manera conjunta.

Se recomienda coger el autobús

Para facilitar el acceso al recinto, se recomienda el uso del transporte público, con las líneas L1 y L5, con parada en la plaza de Cholet.

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El Ayuntamiento de Dénia anima a toda la ciudadanía a disfrutar de esta cita deportiva con responsabilidad, civismo y respeto, contribuyendo entre todas y todos a hacer de esta una gran noche de fútbol.