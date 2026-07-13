Memorable concierto de la Orquesta Sinfónica de Xàbia en Benimantell, el refugio creativo de Óscar Esplá
El compositor alicantino tuvo una estrecha relación con Benimantell, pueblo en el que componía al aire libre e inspirado por la naturaleza y el paisaje
El concierto terminó con una vibrante interpretación del pasodoble "Xàbia"
La Orquesta Sinfónica del Centro Artístico Musical de Xàbia se une al “Año Óscar Esplá”. Ahora se cumplen 50 años del fallecimiento del músico y compositor alicantino. Se han programado diversos actos culturales en Alicante entre los que cabe resaltar el “I Concurso Nacional de Piano Óscar Esplá 2026”, audiciones de su obras en el flamante Centro Cultural de Las Cigarreras, una exposición en el Archivo Municipal de Alicante, un concierto en la plaza del Monasterio de la Santa Faz, la distribución por parte de la concejalía de Cultura de Alicante de folletos didácticos sobre su vida y obra en colegios e institutos y un concierto de la Orquesta Nacional de España en el ADDA.
La Orquesta Sinfónica de Xàbia ofreció el pasado sábado un concierto dedicado a Óscar Esplá en Benimantell, una de las poblaciones del Vall de Guadalest.
Abrió el acto el médico y escritor Rafael Andarias, alicantino de nacimiento y xabiero de adopción. Ofreció una charla sobre Esplá. Subrayó su vínculo con este bello pueblo de la montaña alicantina. Recordó que Óscar Esplá, con veintipocos años, presentó su primera partitura a un concurso de Viena —en cuyo jurado figuraba Richard Strauss— en el que obtuvo el primer premio dotado con una importante suma económica, revisó la parte musical del Misteri d'Elx —vigente hasta el presente—, una obra suya fue premiada en un concurso internacional de Nueva York en conmemoración del centenario de la muerte de Schubert, la UNESCO le solicitó un estudio para definir el diapasón único universal y la ONU lo seleccionó para escribir una pieza con ocasión del centenario de la muerte de Chopin.
Andarias desveló por qué Benimantell fue un pueblo importante en la trayectoria del compositor. Al poco de casarse con Victoria de Irízar, hija de un notario de Alicante, el matrimonio se trasladó a vivir a Benimantell donde residió en una casa que mandaron construir en la ladera norte de la sierra de Aitana, junto a la Font del Molí. A Esplá le pareció un paraje inspirador para la composición, llevando naturalmente su piano. Además, Andarias relató una curiosa y poco conocida anécdota: una vez instalado, pensó que sería mejor componer al aire libre ya que el paisaje, la aromática vegetación y el silencio, que apenas era roto por los sonidos de la naturaleza, favorecerían aún más su inspiración creativa. Por ello, en diversas ocasiones contrató a una cuadrilla de vecinos para que con dos burros subieran su piano a un pequeño llano que había localizado montaña arriba. Andarias recordó su impresionante legado: más de medio centenar de composiciones entre música orquestal y de cámara, piano, guitarra, órgano, coro, ballet y ópera.
La Orquesta Sinfónica Centro Artístico Musical de Xàbia, bajo la dirección de Joan Bou, dio inicio al concierto bajo el título de Des d'Alacant al món. La actuación, que tuvo lugar en la Plaça Major, reunió a más de un centenar de personas, un número significativo si consideramos que esta pequeña localidad cuenta con algo más de medio millar de habitantes. El programa comenzó con una suite dedicada a la figura de Al Azraq, en el 750 aniversario de su muerte, y posteriormente incluyó piezas de Óscar Esplá y de otros compositores alicantinos que hicieron las delicias de los presentes, demostrando que la música clásica bien interpretada y sabiendo elegir el repertorio adecuado puede llegar a todos los públicos.
Y sonó el pasodoble "Xàbia"
Finalizó el concierto con una clamorosa ovación que se prolongó durante unos minutos; pero cuando los entregados asistentes empezaban a levantarse de sus asientos surgió la sorpresa. De repente, irrumpió el ponente y, tras agradecer al consistorio su deferencia por contar con la Orquesta Sinfónica Centro Artístico Musical de Xàbia, anunció que al igual que sucede con el Concierto de Año Nuevo de Viena y la Marcha Radetzky la orquesta iba regalar a la audiencia la interpretación de Xàbia, del maestro xabiero Salvador Salvà. Señaló a continuación que por su carácter universal y belleza este pasodoble, que este año celebra su 50 aniversario, está pisando los talones a otras emblemáticas piezas musicales alicantinas como La manta al coll y Paquito el Chocolatero. Comentó también que era una suerte y un privilegio poder escuchar Xàbia precisamente por la orquesta Sinfónica de Xàbia.
Entonces apareció de nuevo su director Joan Bou, que se había marchado de la escena, enarboló su batuta, hizo una pausa expectante y dio inicio al pasodoble. El público, buen conocedor de esta obra, acompañó al igual que en Viena su interpretación con palmas rítmicas y, al poco se puso en pie entusiasmado. A su término, estalló una ovación, aún más prolongada que la anterior.
Fue una velada memorable que el pueblo de Benimantell siempre recordará.
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