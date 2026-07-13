Récord de avistamientos de ballenas en la Marina Alta: la UPV le echa el ojo a 127 rorcuales, el segundo animal más grande del mundo
Este estudio ha permitido identificar con drones a más de un centenar de ejemplares y obtener muestras para avanzar en el conocimiento y conservación de esta especie
Paula Lizcano
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha avistado 127 ballenas rorcuales comunes frente a las costas de la Marina Alta, en concreto, frente a Dénia y Xàbia, durante la campaña de investigación desarrollada este año. Se trata del segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul, y la cifra supone uno de los mejores resultados obtenidos por el proyecto.
La campaña comenzó el 25 de mayo y finalizó el 6 de julio. Durante este periodo, los investigadores lograron identificar mediante drones a más de un centenar de rorcuales, incorporando nuevos ejemplares al catálogo de seguimiento de la especie. Además, obtuvieron seis muestras de soplo utilizando técnicas no invasivas.
Una especie en peligro en el Mediterráneo
El rorcual común es el segundo animal más grande del planeta, solo superado por la ballena azul, y es uno de los cetáceos más habituales del Mediterráneo durante la migración primaveral. Sin embargo, la especie está catalogada como "En peligro" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en esta región. Según la UPV, la información recopilada durante esta campaña permitirá conocer mejor su población, sus movimientos migratorios y su comportamiento, con el objetivo de reforzar las medidas para su conservación.
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