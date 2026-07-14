Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja ValenciaPisos obra nueva ValenciaPantallas gigantes mundial ValenciaEntrevista hermanos Michael Jacksonfecha Valencia CF - BetisTráfico Valencia hoyCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

Vaivén

La alcaldesa de Calp luce camiseta de España en el pleno

También se han enfundado la elástica los concejales de Somos Calpe, el partido de Ana Sala, Pere Moll, Mariola Mulet y Álex Coca Malagón

La alcaldesa de Calp está dirigiendo el pleno a lo &quot;Rodri&quot;: se ha enfundado la camiseta de España

La alcaldesa de Calp está dirigiendo el pleno a lo "Rodri": se ha enfundado la camiseta de España / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, está dirigiendo el pleno ordinario de esta tarde a la "Rodri". Se ha enfundado la camiseta de España. Y no es la única. También llevan la elástica de la selección sus compañeros de partido y de gobierno Pere Moll, Mariola Mulet y Álex Coca Malagón. Todos son de Somos Calpe. Sus socios en el gobierno, el PSOE y Compromís, van de paisano, es decir, de diario. Tampoco los concejales de la oposición, del PP, de Defendamos Calp y la edil no adscrita Paqui Solivelles, han ido el pleno en plan "furia española".

Vestidos para acabar el pleno e ir directos a ver el partido

Todos, eso sí, confían en que, por una vez, el pleno no se alargue (los plenos de Calp son maratonianos) y lleguen a tiempo de ver la semifinal del Mundial entre España y Francia. Por si hay que apurar, la alcaldesa y sus compañeros de Somos Calpe ya van vestidos para vitorear y desgañitarse por la selección. La alcaldesa ha elegido la camiseta blanca de la selección que ha causado furor en estas últimas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
  2. Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
  3. Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
  4. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  5. Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
  6. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  7. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
  8. Coches hasta en la sopa en Xàbia: subidos en la medianera o atrapados en la arena de la playa

La alcaldesa de Calp luce camiseta de España en el pleno

La alcaldesa de Calp luce camiseta de España en el pleno

L'escriptora de Pego Elvira Cambrils presenta a la seu d'Ocell d'Ondara la seua nova novel·la, "Gramàtica dels gira-sols"

L'escriptora de Pego Elvira Cambrils presenta a la seu d'Ocell d'Ondara la seua nova novel·la, "Gramàtica dels gira-sols"

Una bañista sufre un desfallecimiento en la cala del Francés de Xàbia y un senderista de 78 años queda exhausto en la ruta del Castell de la Granadella

Una bañista sufre un desfallecimiento en la cala del Francés de Xàbia y un senderista de 78 años queda exhausto en la ruta del Castell de la Granadella

Benitatxell ingresa 520.000 euros de la subasta del esqueleto de una finca

Benitatxell ingresa 520.000 euros de la subasta del esqueleto de una finca

Xàbia ya cuenta con una nueva balsa de extinción de incendios y cubre todos sus frentes forestales: el Montgó, la Granadella y ahora el Tossal Gros

Xàbia ya cuenta con una nueva balsa de extinción de incendios y cubre todos sus frentes forestales: el Montgó, la Granadella y ahora el Tossal Gros

Mitad de julio y las playas de Dénia siguen sin balizar

Mitad de julio y las playas de Dénia siguen sin balizar

Rafa Carrió, alcalde de Dénia: "La tasa turística no frena que la gente nos visite y nos ayudaría a financiar y mejorar los servicios"

Rafa Carrió, alcalde de Dénia: "La tasa turística no frena que la gente nos visite y nos ayudaría a financiar y mejorar los servicios"

"Cerrado por vandalismo": los destrozos y una pelea en una panadería de Moraira enturbian las fiestas

"Cerrado por vandalismo": los destrozos y una pelea en una panadería de Moraira enturbian las fiestas
Tracking Pixel Contents