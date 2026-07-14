La alcaldesa de Calp luce camiseta de España en el pleno

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, está dirigiendo el pleno ordinario de esta tarde a la "Rodri". Se ha enfundado la camiseta de España. Y no es la única. También llevan la elástica de la selección sus compañeros de partido y de gobierno Pere Moll, Mariola Mulet y Álex Coca Malagón. Todos son de Somos Calpe. Sus socios en el gobierno, el PSOE y Compromís, van de paisano, es decir, de diario. Tampoco los concejales de la oposición, del PP, de Defendamos Calp y la edil no adscrita Paqui Solivelles, han ido el pleno en plan "furia española".

Vestidos para acabar el pleno e ir directos a ver el partido

Todos, eso sí, confían en que, por una vez, el pleno no se alargue (los plenos de Calp son maratonianos) y lleguen a tiempo de ver la semifinal del Mundial entre España y Francia. Por si hay que apurar, la alcaldesa y sus compañeros de Somos Calpe ya van vestidos para vitorear y desgañitarse por la selección. La alcaldesa ha elegido la camiseta blanca de la selección que ha causado furor en estas últimas semanas.