Vaivén
La alcaldesa de Calp luce camiseta de España en el pleno
También se han enfundado la elástica los concejales de Somos Calpe, el partido de Ana Sala, Pere Moll, Mariola Mulet y Álex Coca Malagón
La alcaldesa de Calp, Ana Sala, está dirigiendo el pleno ordinario de esta tarde a la "Rodri". Se ha enfundado la camiseta de España. Y no es la única. También llevan la elástica de la selección sus compañeros de partido y de gobierno Pere Moll, Mariola Mulet y Álex Coca Malagón. Todos son de Somos Calpe. Sus socios en el gobierno, el PSOE y Compromís, van de paisano, es decir, de diario. Tampoco los concejales de la oposición, del PP, de Defendamos Calp y la edil no adscrita Paqui Solivelles, han ido el pleno en plan "furia española".
Vestidos para acabar el pleno e ir directos a ver el partido
Todos, eso sí, confían en que, por una vez, el pleno no se alargue (los plenos de Calp son maratonianos) y lleguen a tiempo de ver la semifinal del Mundial entre España y Francia. Por si hay que apurar, la alcaldesa y sus compañeros de Somos Calpe ya van vestidos para vitorear y desgañitarse por la selección. La alcaldesa ha elegido la camiseta blanca de la selección que ha causado furor en estas últimas semanas.
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