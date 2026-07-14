Una bañistas sufre un desfallecimiento en la cala del Francés de Xàbia y un senderista de 78 años queda exhausto en la ruta del Castell de la Granadella
A la mujer la ha atendido la Policía Local mientras que los rescatadores del Consorcio de Bomberos de Alicante, movilizados por las dos emergencias, están ya evacuando al excursionista
Dos emergencias casi simultáneas en la costa de Xàbia. Una bañista ha sufrido un desfallecimiento en la cala del Francés. Mientras, un senderista de 78 años ha quedado exhausto mientras realizaba la ruta del Castell de la Granadella. Ha ocurrido poco antes de las 12 horas. El calor aprieta de lo lindo. El litoral donde se han dado de estas dos emergencias es agreste y, aunque sople una brizna de brisa marina, el sol cae a plomo y las sendas son exigentes.
Se ha movilizado al grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. En la primera emergencia, la de la cala del Francés, no han llegado a intervenir, ya que ha acudido la Policía Local. Los agentes han logrado reanimar a la mujer.
Mientras, el grupo de rescate evacuará ahora (son las 12.30 horas) en helicóptero al excursionista de 78 años. Está agotado. Caminar a pleno sol lo ha dejado sin un ápice de fuerza.
Esfuerzos a pleno sol y que pasan factura
La ruta del Castell de la Granadella discurre por los acantilados. Es un terreno escarpado. Se podría pensar que es una ruta sencilla, pero con el calor que hace a media mañana cualquier esfuerzo pasa factura.
El consejo es siempre el mismo: evitar salir a la montaña y hacer excursiones en las horas centrales del día. La temperatura es elevada. Aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor.
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