Benitatxell ingresa 520.000 euros de la subasta del esqueleto de una finca

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha adjudicado en subasta pública el inmueble conocido popularmente como edificio de Capelletes, la característica estructura situada a la entrada del municipio, por un importe de 520.050,26 euros.

El edificio fue adquirido por el consistorio en el año 2018 por 228.263,99 euros, con el objetivo de rehabilitarlo y destinarlo a usos municipales. Aquella compra se produjo en un momento en que el mercado inmobiliario aún no había experimentado el notable incremento de los precios registrado durante los últimos años. Con la venta actual, el consistorio ha obtenido un beneficio directo de 291.786,27 euros, multiplicando el valor de la inversión inicial. La promotora que se lo ha quedado hará viviendas.

La estructura de la finca sin acabar y a la derecha el Carrer Pou / Levante-EMV

Con el paso del tiempo, las necesidades del municipio han evolucionado y también lo ha hecho la planificación de los espacios y equipamientos municipales. El Ayuntamiento ha impulsado una reorganización de sus espacios públicos que permitirá albergar próximamente diferentes dependencias municipales en nuevas instalaciones, como las nuevas oficinas municipales junto al Mercado Municipal. Además, el consistorio dispone de reserva de espacio suficiente para dar respuesta a futuras necesidades sin tener que afrontar la rehabilitación del edificio de Capelletes.

En este contexto, mantener este inmueble para uso administrativo ya no resultaba la solución más adecuada desde el punto de vista funcional, técnico ni económico. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido transformar este activo patrimonial en recursos que permitirán continuar desarrollando actuaciones de interés general.

Cabe destacar, asimismo, que los trabajos previos de acondicionamiento y vaciado de la estructura no supusieron ningún coste para las arcas municipales, ya que fueron financiados íntegramente mediante una subvención de la Generalitat Valenciana.

Recursos al servicio del municipio

Los recursos económicos obtenidos con esta operación se incorporarán al patrimonio municipal y permitirán financiar, total o parcialmente, futuras actuaciones de interés público orientadas a continuar mejorando los servicios, las infraestructuras y los equipamientos municipales.

El alcalde, Miguel Ángel García, ha señalado que “los ayuntamientos tenemos la obligación de gestionar el patrimonio público pensando siempre en el interés general. Esto significa saber adaptar las decisiones a las necesidades de cada momento. Cuando este inmueble se adquirió existía una previsión de uso público que respondía a la realidad de aquel momento. Hoy, esas necesidades están cubiertas gracias a la reorganización de los espacios municipales y, por lo tanto, lo más responsable es transformar este patrimonio en recursos que nos permitirán continuar mejorando nuestro pueblo”.

El alcalde ha añadido que “la buena gestión del patrimonio público no consiste en obtener un beneficio económico, sino en convertir los recursos municipales en nuevas oportunidades para la ciudadanía. Los ingresos de esta operación revertirán en futuros proyectos y actuaciones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

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Con esta operación, el Ayuntamiento adapta su patrimonio a las necesidades actuales del municipio, evita asumir una rehabilitación que ya no estaba justificada y refuerza su capacidad para continuar impulsando proyectos al servicio del interés general. Al mismo tiempo, se pone fin a una estructura inacabada que durante años ha formado parte del entorno de la entrada al municipio, contribuyendo también a la mejora de su imagen urbana.