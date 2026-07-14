L'escriptora de Pego Elvira Cambrils presenta a la seu d'Ocell d'Ondara la seua nova novel·la, "Gramàtica dels gira-sols"
L’autora estigué acompanyada per l’escriptor Jovi Lozano-Seser en un encontre coorganitzat junt al Club de Lectura de l’editorial i llibreria local Dilatando Mentes
El cinquanté aniversari de l’Associació Cultural Ocell s’eixampla aquest estiu amb noves sinergies amb altres entitats d'Ondara com ara l’editorial i llibreria local, Dilatando Mentes, amb la qual el col·lectiu coorganitzà l’encontre del passat divendres 10 de juliol. De fet, la convocatòria era la presentació i alhora Club de Lectura dedicats a la darrera novel·la de l’escriptora pegolina Elvira Cambrils, la qual presentava el seu nou treball «Gramàtica dels gira-sols» publicat per l’editorial Bromera i recent Premi Isabel de Villena dins dels Premis Literaris Ciutat de València.
Es tracta així de la nova obra d’una autora que ha fet confluir en la seua bibliografia tant la narrativa com la filosofia a l’hora de bastir una trajectòria tan reconeguda com guardonada. De fet, l’escriptor ondarenc Jovi Lozano-Seser va ser l’encarregat d’introduir una autora que segueix perseverant, llibre a llibre, «en exposar la recerca humana de la felicitat des d’una òptica femenina, feminista i universal». No debades, tal com s’assenyalà en la presentació, l’autora debutà literàriament el 2006, fa ara dues dècades, i des d’aleshores no ha deixat de conrear una literatura d’idees i d’abast tan proper com reivindicatiu.
Si més no, Cambrils dialogà amb el nombrós públic assistent: membres del Club de Lectura ondarenc que coordina la llibreria Dilatando Mentes que regeixen Maite Aranda i José Ángel Garcia. No debades, la tertúlia encadenà les preguntes de la comunitat lectora amb les interpretacions i aportacions d’una autora que se situa entre les més sol·licitades per les biblioteques valencianes pel que fa a aquest tipus d’encontres.
"Deu mentides de l'espanyolisme"
Una trobada amb èxit que s’avança a la propera convocatòria d’Ocell del proper divendres 21 d’agost: la ja consolidada cita i conferència anual del prestigiós periodista valencià Vicent Partal, el qual oferirà la ponència «Deu mentides de l’espanyolisme» a les 19:30 hores a l’Hotel Ramis d’Ondara, prèviament al tradicional sopar que l’Associació Cultural Ocell organitza junt a Esmorzar de la Terra i per al qual s’ha de confirmar presència i reserva anteriorment.
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