Calp expropia por 900.000 euros los 1.462 metros cuadrados de las Galerías Oltra: será un casal de jóvenes y asociaciones

El pleno de Calp ha aprobado la expropiación de los locales situados en la planta sótano 1ª del edificio Muralles, conocidos como Galerías Oltra, en la avenida Ifach, número 9, con el objetivo de destinar este espacio a un uso social dirigido especialmente a los jóvenes y a las asociaciones del municipio.

En el marco de este procedimiento se han suscrito 21 convenios de adquisición, mediante los cuales las personas propietarias han aceptado la valoración fijada por los servicios técnicos municipales, establecida en 618,17 euros/m², que incluye además la parte proporcional correspondiente a las zonas comunes del inmueble.

La superficie afectada por estos convenios asciende a 1.462 metros cuadrados y la inversión prevista alcanza los 904.145 euros, cantidad para la que el ayuntamiento dispone de una partida presupuestaria de 910.000 euros. El precio acordado tiene carácter definitivo e incluye todos los conceptos, si bien la plusvalía se abonará conforme a la normativa vigente.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, declaró que “el dinero público se tiene que saber en qué se va a gastar, y no destinar casi un millón de euros de dinero público en unas galería que no se sabe muy bien para que se van utilizar en el futuro, ya que no hay ningún informe técnico al respecto”.

El portavoz popular, Miguel Crespo, declaró “que no queremos entrar en el procedimiento y en el acuerdo alcanzado, sino poner el foco en qué va a hacer el ayuntamiento con esa propiedad, ya que es dinero público para adquirir un espacio en un sótano y sería necesario contar con un informe con el proyecto”.

Ximo Perles, portavoz del gobierno municipal, explicó que “hace 20 años estos locales se clasificaron como dotacional privado y ahora hay que cumplir una obligación y solo hay dos opciones, o cambiar su uso o se expropia, lo que se ha hecho con un coeficiente reductor del 25% e incluyendo las zonas comunes ya que no se pueden segregar”.

Paqui Solivelles, concejala no adscrita, agradeció a “Juan Manuel Pino su trabajo para que este proyecto pudiera salir adelante y contar con este recurso dotacional que es beneficioso para el pueblo”.

Ana Sala, alcaldesa de Calp, declaró que “este proyecto es muy beneficioso y seguiremos invirtiendo para crear infraestructuras públicas para nuestros vecinos. Este proyecto ayudará a revitalizar esta parte del municipio y se destinará a uso para jóvenes y asociaciones”.

172.690 euros al año para mantener la radio municipal

En otro de los puntos del orden del día, el pleno ha aprobado inicialmente el establecimiento del servicio público local de creación de la radio pública municipal de Calp en régimen de libre concurrencia, así como el correspondiente proyecto de reglamento.

De acuerdo con el informe económico, la puesta en marcha del servicio conllevaría una inversión de 19.800 euros y un gasto anual estimado de 172.680,61 euros, que incluye los costes de personal, correspondientes a las figuras de director de contenidos, técnico de sonido, auxiliar administrativo y conserje, junto con otros gastos corrientes derivados de derechos de autor, tasas del espacio radioeléctrico y amortización de las inversiones. El Ayuntamiento podrá valorar que parte de estos costes se cubran con personal ya adscrito a otros departamentos municipales, lo que supondría un menor impacto económico.

La Memoria y el Proyecto de Reglamento, junto con la documentación complementaria del expediente, se someterán a información pública por un plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a fin de que las personas y entidades interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

La aprobación definitiva del reglamento y la entrada en vigor del servicio se producirán durante el ejercicio 2027, una vez resueltas las observaciones recogidas en el expediente.

La carrera profesional

En otro de los puntos del orden del día, el Pleno del Ayuntamiento de Calp aprobó el Reglamento por el que se establece el sistema de carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño del personal del Ayuntamiento de Calp, dando cumplimiento al derecho reconocido al personal empleado público en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

El nuevo sistema permitirá al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento progresar profesionalmente sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, a través del reconocimiento de su trayectoria, su formación continua y su desempeño en el ejercicio de sus funciones.

El reglamento establece un sistema de cuatro grados de desarrollo profesional, a los que el personal podrá acceder de forma voluntaria e individual tras acreditar un mínimo de cinco años de permanencia en el grado inmediatamente inferior y obtener al menos 70 puntos en un procedimiento de valoración de méritos.

Entre los criterios de evaluación se contemplan el cumplimiento de objetivos, la profesionalidad en el desempeño de las tareas asignadas, la iniciativa y participación en la mejora del servicio público, así como la formación recibida e impartida por cada persona empleada.

El reconocimiento de cada grado de desarrollo profesional conllevará la percepción mensual de un complemento retributivo de carácter fijo, cuyas cuantías se recogen en el propio reglamento. Para el seguimiento, coordinación y evaluación del sistema se constituirá una Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional Horizontal, de composición paritaria entre representantes de la Corporación y de las organizaciones sindicales, que velará por la transparencia y objetividad de todo el proceso.

Nombres de mujer para senderos, plazas y jardines

El pleno también aprobó la denominación de diez viales y espacios públicos del municipio con nombres de mujeres, tras la tramitación del correspondiente expediente y sin que se haya presentado ninguna alegación durante el periodo de información pública.

Entre los espacios afectados se encuentran el sendero marítimo Balcón al Mar, que pasará a denominarse Anna Bofill Levi; los jardines de la avenida Madrid, que llevarán el nombre de Saurina d'Entença i de Montcada; el parque de la Fossa-Calalga, dedicado a Maria de Maeztu y Whitney; y la plaza PRI, que se denominará Maria Ferrer Argudo, entre otros viales del municipio.

La propuesta de denominación se sustenta en un informe de biografías elaborado para cada una de las diez mujeres seleccionadas, entre las que figuran perfiles vinculados al ámbito local, valenciano, nacional e internacional, y procedentes de campos como la arquitectura, la literatura, la política, la pedagogía, la música y el activismo social.

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El expediente ha destacado además la trayectoria de Saurina d'Entença i de Montcada, señora de Ifach en el siglo XIV, coincidiendo este año con el 700 aniversario de su fallecimiento, así como la de la música local Maria Ferrer Argudo, reconocida en el municipio por su labor docente y su implicación en distintas asociaciones de Calp.