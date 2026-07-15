ONADA DE CALOR
Dénia avisa que el Montgó està tancat per tots els seus fronts: Cova Tallada, Camí de la Colònia, Torre del Gerro, Jesús Pobre...
Aquestes són les mesures que s'han pres a la capital de la Marina Alta davant la nova onada de calor
És dia de buscar l'ombra i els llocs on corre el ventet, però no de buscar clavills per a accedir als parcs naturals ni de pegar-se la pallissa ni fer senderisme per la muntanya. El parc natural del Montgó està tancat i barrat.
Hui dimecres, 15 de juliol, s’ha decretat l’avís taronja per altes temperatures a la província d’Alacant, que poden arribar als 30 graus al litoral. Després de la reunió tècnica celebrada este matí pels departaments de Governació i Policia Local de Dénia, i seguint les directrius de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana, s’adopten les mesures següents:
Tancament dels accessos al parc natural del Montgó per estos punts:
- Cova Tallada
- Torre del Gerro
- Lloma del Castanyar
- Camí de la Colònia
- Marquesa VI - Coll de Pous
- Marquesa VI - Carrer Medusa
- La Xara – Centre Ocupacional
- Jesús Pobre
Policia Local i Policia Nacional ja estan coordinades per a les tasques de control i identificació, en el seu cas, durant l’alerta.
- Avisada Creu Roja local per a l’activació de les mesures d’assistència a les persones sense llar
- Evitar activitats a l’aire lliure entre les 12 i les 16 hores, amb especial atenció als col·lectius vulnerables.
Així mateix es recorden les recomanacions bàsiques de la Conselleria de Sanitat-Direcció General de Salut Pública per a la població:
- Beure abundant aigua
- Utilitzar peces de roba lleugeres
- Evitar l’exposició directa al sol entre les 12:00 i les 16:00 hores
- Fer esport en les hores de menys calor
- Mantindre la vivenda fresca i ventilada
- És important menjar ensalades, fruites i verdures
- Utilitzar cremes protectores i protegir persones majors o vulnerables.
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
- Coches hasta en la sopa en Xàbia: subidos en la medianera o atrapados en la arena de la playa
- Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento
- Rafa Carrió (Compromís) ya es alcalde de Dénia y lucha contra el reloj: tiene un año para dejar 'la mejor ciudad posible para nuestros hijos y nietos