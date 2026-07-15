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ONADA DE CALOR

Dénia avisa que el Montgó està tancat per tots els seus fronts: Cova Tallada, Camí de la Colònia, Torre del Gerro, Jesús Pobre...

Aquestes són les mesures que s'han pres a la capital de la Marina Alta davant la nova onada de calor

El tancament del camí que puja a la Torre del Gerro

El tancament del camí que puja a la Torre del Gerro / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Dénia

És dia de buscar l'ombra i els llocs on corre el ventet, però no de buscar clavills per a accedir als parcs naturals ni de pegar-se la pallissa ni fer senderisme per la muntanya. El parc natural del Montgó està tancat i barrat.

Hui dimecres, 15 de juliol, s’ha decretat l’avís taronja per altes temperatures a la província d’Alacant, que poden arribar als 30 graus al litoral. Després de la reunió tècnica celebrada este matí pels departaments de Governació i Policia Local de Dénia, i seguint les directrius de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana, s’adopten les mesures següents:

Tancament dels accessos al parc natural del Montgó per estos punts:

  • Cova Tallada
  • Torre del Gerro
  • Lloma del Castanyar
  • Camí de la Colònia
  • Marquesa VI - Coll de Pous
  • Marquesa VI - Carrer Medusa
  • La Xara – Centre Ocupacional
  • Jesús Pobre

Policia Local i Policia Nacional ja estan coordinades per a les tasques de control i identificació, en el seu cas, durant l’alerta.

  • Avisada Creu Roja local per a l’activació de les mesures d’assistència a les persones sense llar
  • Evitar activitats a l’aire lliure entre les 12 i les 16 hores, amb especial atenció als col·lectius vulnerables.

 Així mateix es recorden les recomanacions bàsiques de la Conselleria de Sanitat-Direcció General de Salut Pública per a la població:

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  • Beure abundant aigua
  • Utilitzar peces de roba lleugeres
  • Evitar l’exposició directa al sol entre les 12:00 i les 16:00 hores
  • Fer esport en les hores de menys calor
  • Mantindre la vivenda fresca i ventilada
  • És important menjar ensalades, fruites i verdures
  • Utilitzar cremes protectores i protegir persones majors o vulnerables. 

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