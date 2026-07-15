Dénia despliega las boyas en sus playas: ya está balizado todo el litoral de les Marines

Las boyas ya delimitan las zonas de baño de la extensa costa de les Marines de Dénia. La empresa adjudicataria, que es de Tarragona, terminó ayer de balizar estas playas del litoral norte dianense. El concejal de Playas, Pepe Doménech, ha explicado que ahora se ha iniciado la instalación de las boyas en les Rotes. Mientras que en les Marines, donde los fondos marinos son de arena, colocar la línea de boyas es más sencillo (balizas sujetas a una losa, "un muerto"), en les Rotes hay que ir con más cuidado. Los fondos marinos son de roca y están protegidos (zona de uso moderado de la reserva marina del cabo de Sant Antoni). Se colocarán boyas ecológicas. Con todo, los trabajos deben desarrollarse con agilidad y en unos días toda la costa de Dénia (20 kilómetros, nada menos) estará balizada.

La embarcación que está colocando las boyas / Levante-EMV

El ayuntamiento convocó la licitación en abril. Había tiempo. Pero es un nuevo contrato y ya se sabe que los plazos de revisión de las ofertas y de presentación de documentación que pueda faltar se alargan siempre más de la cuenta. El concejal de Playas ha detallado que el problema que surgió es que tuvieron que analizar a fondo una posible baja temeraria y pedir a la mercantil que la justificara. El contrato se adjudicó el pasado 29 de junio. La empresa es de Tarragona. De allí trae las boyas.

Pepe Doménech insiste en que sacar adelante las nuevas licitaciones siempre puede acarrear retrasos. Y empezar el verano y no tener adjudicados todos los servicios de temporada y turísticos le ocurre a todos los municipios del litoral de la Marina Alta. Xàbia, por ejemplo, no adjudicó hasta la pasada semana el alquiler de hamacas y sombrillas y la concesión de los dos chiringuitos.

Otra imagen de la línea de boyas en les Marines / Levante-EMV

El balizamiento separa claramente las zonas de baño de las de navegación. No obstante, quienes pilotan una embarcación deben tener muy claro que deben navegar a una distancia mínima de 200 metros de la orilla. Es una noción básica, el abecé de los navegantes y de quienes se suben a una moto acuática.

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Refuerzo de la vigilancia

El concejal de Playas recalca que, en estas semanas primeras semanas de verano en las que no se había desplegado todavía el balizamiento, se reforzó la vigilancia marítima de la Policía Local. Además, los socorristas estaban muy atentos y avisaban a los navegantes cuyas embarcaciones se arrimaban demasiado a la costa y les conminaban a cumplir la distancia de 200 metros.