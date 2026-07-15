"Fanecaes", una gran "quintà" para Sant Jaume, las fiestas más populares y participativas de Ondara

Una gran "quintà" para unas fiestas extraordinarias y en las que participa todo el pueblo. Son fiestas populares, de convivencia, de calle, de reencuentros y de alegría compartida. Ondara ya lo tiene todo preparado para dar inicio este viernes 17 de julio a sus esperadas Festes Populars de Sant Jaume 2026, que se celebrarán hasta el próximo 26 de julio y convertirán el municipio en el epicentro de la fiesta, la convivencia y la participación popular.

Los grandes protagonistas de este año serán los integrantes de la "quintà" de 2026 “Fanecaes”. Tendrán el honor de encender la mecha de las fiestas. Pronunciarán el tradicional pregón y dispararán el "xupinàs" desde el balcón del Ayuntamiento. La "quintà", formada por decenas de jóvenes de Ondara nacidos en 2007, vivirá unas fiestas muy especiales. Estas chicas y chicos son los encargados de representar a la juventud del municipio durante esta gran celebración de Sant Jaume.

La programación festiva arrancará el viernes con los tradicionales "sopars populars". A las 23:45 horas tendrá lugar la recogida de la "quintà" "Fanecaes" en su garito. La Xaranga Me'n Fot acompañará a estos jóvenes hasta el ayuntamiento. A continuación, justo a medianoche, se realizará el pregón de fiestas y se disparará el "xupinàs". Luego Ondara se iluminará con el espectáculo pirotécnico. Se llevará a cabo la tradicional "penjada" del cuadro de Sant Jaume. La noche continuará con la primera entrada de toros y la suelta de vaquillas, una discomóvil en el aparcamiento de la piscina municipal con Javi Mengu y Mesqui, y la gran verbena junto al Prado con la actuación de la orquesta Seven Crashers.

Diez intensos días de fiesta popular y compartida

Las fiestas populares de Sant Jaume ofrecerán durando diez días una extensa programación de actividades para todas las edades, que incluye festejos taurinos, actuaciones musicales, verbenas, discomóviles, actividades infantiles, deportes, el ciclo Rock & Moll, el rally humorístico, el día de las "quintades" infantiles y el tradicional día de Sant Jaume dedicado a peñas y "quintades".

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Desde la concejalía de Fiestas y Tradiciones de Ondara se anima toda la ciudadanía, vecinos, visitantes, peñas y "quintades" a participar activamente en unas fiestas que vuelven a ser uno de los principales referentes festivos de la comarca, manteniendo vivo el espíritu popular que caracteriza a Sant Jaume.