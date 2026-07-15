Se hunde un barco pesquero en el puerto de Xàbia: llevaba 5 años abandonado y estaba "okupado"
El vertido de aceite es mínimo, el poco que quedaba en la sentina, y no hay riesgo de contaminación
La embarcación es de madera y, en sus años de actividad, se dedicaba a la pesca de cerco de sardina y boquerón
Un naufragio que se veía venir. Esta noche se ha ido a pique un pesquero en el puerto de Xàbia. Estaba atracado. Llevaba abandonado unos 5 años y dentro vivía una persona sin hogar. La embarcación estaba "okupada". Lo que se temía esta mañana es que se hubiera producido un vertido de combustible y aceite. No hay riesgo de contaminación. La pequeña e iridiscente mancha que se ha formado junto al barco es del mínimo aceite que quedaba en la sentina. No se ha tenido que activar el protocolo anticontaminación (el puerto cuenta con mantas que absorben los vertidos).
La persona que vivía en el barco ha podido salir antes de que se hundiera. Se ha quedado sin el precario techo bajo el que se refugiaba. Era consciente del peligro de que se fuera a pique. El pesquero sufría una vía de agua y su "morador" tenía que achicar agua todos los días. La sacaba con cubos.
Falta de relevo generacional
La embarcación es de madera. Se dedicaba a la pesca de cerco. En sus buenos tiempos, su tripulación salía a la sardina y el boquerón. El patrón y propietario murió hace unos años. El pesquero quedó amarrado en el muelle y abandonado. La falta de relevo generacional es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la pesca tradicional.
Esta mañana ya han acudido a tomar fotografías del barco hundido técnicos de Puertos, de Salvamento Marítimo y de la empresa de limpieza de Xàbia, Tetma. El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, también ha estado comprobando que no había riesgo de contaminación. Mientras, la alcaldesa, Rosa Cardona, está haciendo gestiones con la conselleria para que se retire la embarcación.
- Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Corneado de gravedad en la región anal en los 'bous a la mar' de Dénia
- Trasladado al hospital un buceador de 24 años tras sufrir el síndrome de descompresión en una inmersión en el Cap Prim de Xàbia
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido
- Coches hasta en la sopa en Xàbia: subidos en la medianera o atrapados en la arena de la playa
- Trágica riña vecinal en Dénia: el presunto homicida y la víctima vivían pared con pared y se enzarzaban por el ruido y la ocupación del aparcamiento
- Rafa Carrió (Compromís) ya es alcalde de Dénia y lucha contra el reloj: tiene un año para dejar 'la mejor ciudad posible para nuestros hijos y nietos